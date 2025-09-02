為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男子晚間穿越路口、轎車迎頭撞上 行人多處受傷送醫

    男子晚間穿越路口、轎車迎頭撞上，行人多處受傷送醫。（民眾提供）

    男子晚間穿越路口、轎車迎頭撞上，行人多處受傷送醫。（民眾提供）

    2025/09/02 10:33

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕24歲彭姓男子昨（1日）晚間7點48分穿越苗43線苗栗縣苑裡鎮石鎮里路段時，與30歲楊姓男子駕駛的轎車發生碰撞，彭男當場被撞飛、身體多處擦挫傷，所幸意識清楚送醫後目前仍在醫院接受治療，楊男車輛撞到彭男後偏離至對向車道，由於事發路口並未劃設行人穿越線，警方將再調查釐清，是否對駕駛與行人開罰。

    轄區通霄警方表示，事發當時楊男沿苗43線東往西直行正要往苑裡鎮市區方向前進，彭男則從石頭坑街闖越苗43線，楊男疑似閃避不及，車輛前方板金有明顯凹陷痕跡，楊男所駕駛車輛也因此偏離到對向車道；彭男當時則正由石頭坑街與苗43線銜接處穿越道路遭撞。

    由於事發地點未劃設行穿線且無監視器，警方正調查以釐清事故發生原因，以便確認是否對駕駛依未禮讓行人、行人任意穿越車道開罰。

    通霄警方也呼籲，該處路段不時發生車禍，加上附近有知名溫泉飯店，苗43線為苑裡鎮連接三義鄉要道，晚間沿途車流量雖不多但路燈也較少，民眾行經時務必注意車前路況，行人穿越馬路時也須確認是否有來車。

    男子晚間穿越路口、轎車迎頭撞上，行人多處受傷送醫。（民眾提供）

    男子晚間穿越路口、轎車迎頭撞上，行人多處受傷送醫。（民眾提供）

