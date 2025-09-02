為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    首頁　>　社會

    投顧公司成員穿著像「8+9」 2婦驚覺受騙也交出700萬

    查扣證物（警方提供）

    查扣證物（警方提供）

    2025/09/02 10:31

    〔記者劉人瑋／台東報導〕又是假投資真詐騙，今年3月間，台東有2名婦人被莫明加入股票投資群組，在「老師」指導下投資，還沒賺到大筆金錢就先繳「學費」又「增資」，但每次來收款的投顧人員既沒穿得體面還看來「很像8+9」，婦人這才偷偷拍下對方樣貌並報警，今警方宣布偵破，但就算發現對方怪怪的，也已交出700多萬元。

    台東縣警察局刑事警察大隊於今年3月接獲民眾報案，有2名婦人於通訊軟體上結識不詳詐騙集團，遭詐騙集團以股票投資為幌詐騙被害人，陸續遭多位詐欺車手至台東地區面交取款。經受理報案後積極偵辦，發現詐團雖然透過變造之證件照，以「外派專員」身分試圖取信被害人，但因言語談吐及專業知識不足，引起被害人懷疑，感覺哪裡怪怪的，並拍攝相片紀錄取款車手相貌及特徵。

    台東縣警察局刑事警察大隊與成功分局共組專案小組積極蒐報，並報請台灣台東地方檢察署檢察官指揮偵辦，經調閱監視器影像比對等偵查工作歷經數月蒐證，於日前查緝涂姓（25歲）犯嫌等7名詐欺車手到案，執行搜索並查扣犯案用變造證件、車票、現金及手機等證物，全案依違反詐欺罪及洗錢防制法移送台東地方檢察署偵辦。

    警方查緝到的車手也多是青年，最年長的是40多歲女性，但全都是在家無業，家中環境看來並不闊綽，股票、產業也絕對是一竅不通，全都是與家人同住，有些本來就曾當過車手，警方找上門時，家人也已絲毫不驚。

    有被害婦人表示，自己是下載了對方提供的APP程式，並瞄準「初創股、紅利股」，以股票短線當沖打算在短時間內獲取暴利，但這些外派專員一問三不知，當時台股正脫離低點17151點左右，最火熱的NVDIA相關概念股也講不出來、拿了錢就要走，「就算只是外派專員，好歹還是有點概念」、「穿得像路人，有的根本就像8+9」、「當時隨便買隻熱門股票或指數做多，可能現在早就賺到翻了」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方捕獲車手。（警方提供）

    警方捕獲車手。（警方提供）

    警方捕獲車手。（警方提供）

    警方捕獲車手。（警方提供）

    警方捕獲車手。（警方提供）

    警方捕獲車手。（警方提供）

    圖
    圖
