為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    月薪30萬超誘人，高中同學「抓交替」出國當「豬仔」

    男子誤信月薪30萬元的海外工作機會，被高中同學拐去柬埔寨當「豬仔」。示意圖（資料照）

    男子誤信月薪30萬元的海外工作機會，被高中同學拐去柬埔寨當「豬仔」。示意圖（資料照）

    2025/09/02 10:23

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子在詐團集團人事部擔任HR（人力資源），負責招募國人到海外工作，陳男在臉書刊登月薪30萬元的工作機會，陳姓高中同學見狀傳訊探詢，竟被李男「抓交替」拐到柬埔寨當「豬仔」，幸好他趁詐團轉移陣地時逃回台，李男落網被逮，事後陳男雖然原諒李男，但法官仍依妨害自由罪判李男徒刑1年10月。

    判決指出，2022年6月，李男疑受騙，前往柬埔寨加入「萬古集團」擔任HR（人力資源），負責招募國人到海外工作；同年7月，李男透過社群網站，以個人帳號發布在柬埔寨賺錢相當容易、月收入台幣20、30萬元、從事人事招募業務等不實招募訊息。

    李男的陳姓高中同學看到訊息後，主動私訊李男，李男見同學上當，心想如果可以「抓交替」，讓陳男替代自己的工作，自己就能重獲自由，於是假好心說機會難得且有很多人應徵，聲稱把難得的機會提供給陳男。

    陳男感謝同學的幫忙，搭上飛機沒想到一抵達柬埔寨就被控制行動，如果想離開，得付2萬元美金的「賠付金」；陳男此時才驚覺受騙上當，被迫當了20幾天詐團人力招募員後，趁詐團轉移陣地時，逃到機場買機票飛回台灣。

    陳男重獲自由後報警，高雄地方法院審理時，李男坦承犯行，並與陳男和解，法官認為他替詐騙集團工作也不是出於自願，加上兩人已和解，因此依法將他減刑，依共同意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪，判他徒刑1年10月，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播