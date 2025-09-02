月薪30萬超誘人，高中同學「抓交替」出國當「豬仔」

男子誤信月薪30萬元的海外工作機會，被高中同學拐去柬埔寨當「豬仔」。示意圖（資料照）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子在詐團集團人事部擔任HR（人力資源），負責招募國人到海外工作，陳男在臉書刊登月薪30萬元的工作機會，陳姓高中同學見狀傳訊探詢，竟被李男「抓交替」拐到柬埔寨當「豬仔」，幸好他趁詐團轉移陣地時逃回台，李男落網被逮，事後陳男雖然原諒李男，但法官仍依妨害自由罪判李男徒刑1年10月。

判決指出，2022年6月，李男疑受騙，前往柬埔寨加入「萬古集團」擔任HR（人力資源），負責招募國人到海外工作；同年7月，李男透過社群網站，以個人帳號發布在柬埔寨賺錢相當容易、月收入台幣20、30萬元、從事人事招募業務等不實招募訊息。

李男的陳姓高中同學看到訊息後，主動私訊李男，李男見同學上當，心想如果可以「抓交替」，讓陳男替代自己的工作，自己就能重獲自由，於是假好心說機會難得且有很多人應徵，聲稱把難得的機會提供給陳男。

陳男感謝同學的幫忙，搭上飛機沒想到一抵達柬埔寨就被控制行動，如果想離開，得付2萬元美金的「賠付金」；陳男此時才驚覺受騙上當，被迫當了20幾天詐團人力招募員後，趁詐團轉移陣地時，逃到機場買機票飛回台灣。

陳男重獲自由後報警，高雄地方法院審理時，李男坦承犯行，並與陳男和解，法官認為他替詐騙集團工作也不是出於自願，加上兩人已和解，因此依法將他減刑，依共同意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪，判他徒刑1年10月，可上訴。

