一家五口被誤認山老鼠遭警拔槍攔查嚇壞 保七警攔下真山老鼠

2025/09/02 10:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕桃園市8月下旬曾發生1家5口出遊卻在東眼山附近遭警方誤認為山老鼠拔槍攔查事件，引發當事人不滿發文抱怨事件，引起討論。保七總隊第5大隊得知此事後立即組專案小組，依據林業署提供訊息，鎖定被盜伐地點沿路向外車輛，發現一輛休旅車形跡可疑，8月31日時機成熟後出擊，成功在台7線58.5公里桃園市四稜溫泉附近路邊攔查車輛，確認車上有被盜伐的台灣肖楠23塊、共94公斤，並將當時逃到河床藏匿的60歲鄭男及42歲張男2名嫌犯移送。

保七總隊第5大隊今天表示，之前發生警方誤認出遊民眾為山老鼠，發生攔車盤查爭議，便隨即組成專案小組，由於附近出遊民眾多，保七總隊第5大隊慎重過濾行經車輛，以貴重木被盜伐地點沿路向外調閱車辨，鎖定可能為山老鼠車輛追查，台7線58.5公里四稜溫泉附近路邊攔下車輛，車上鄭男及張男2人躲避警方查緝還一度躲在附近河床，但仍被警方逮獲。

由於車上由肉眼即可見到大批林木，保七總隊第5大隊清查後發現休旅車，由於當時車子暫停路邊，警方研判山老鼠應該躲在附近藏匿，經搜索後在附近河床逮捕鄭、張2人，起獲遭竊取的共94公斤重的台灣肖楠23塊與金線蓮，另查扣犯罪所用休旅車、電動鏈鋸、手鋸、背架、柴刀、毒品吸食器等贓證物。全案依涉嫌森林法、毒品危害防制條例等罪移送。

保七總隊第5大隊強調，由於四稜溫泉附近山區為山老鼠盜伐熱點，8月30日桃園警方曾逮捕9人山老鼠集團，警方將會持續追查其他共犯或下游收贓者。

