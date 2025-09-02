國2大溪路段大貨車爆胎失控 內側BMW閃避不及慘遭擠壓

國道3號北向58.4公里大溪路段，1日發生大貨車爆胎失控撞擊BMW事故。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/09/02 09:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道3號北向58.4公里大溪路段，昨（1）日下午1點多，1輛大貨車左前輪突然爆胎，隨即失控往內側偏移，一旁BMW閃避不及遭撞，導致小客車55歲陳姓駕駛受到輕傷送醫，後方車主行車紀錄器拍下驚險瞬間。

當時為47歲卓姓男子駕駛大貨車行駛在國道中線車道，外側、內側分別有貨車、BMW並行，大貨車左前輪突然爆胎、發出巨大聲響，車輛隨即失控往內側車道偏移，直接擠壓、撞擊BMW，大貨車左側車頭凹陷，BMW右側副駕駛座、後座車門損毀，事故造成小客車陳姓駕駛輕傷送往三峽恩主公醫院檢傷，國道警方對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕情形。

請繼續往下閱讀...

網友留言，「真的不要貼在大車旁，運氣很好大車沒翻，大車輪胎炸開，旁邊板金都直接凹的」、「一堆人都沒有危機意識，喜歡在大車旁邊慢慢超，哪天就出意外了」，警方則呼籲用路人上路前做好車輛保養及檢查，避免於國道上發生車輛故障或事故而危害自身及他人行車安全。

國道3號北向58.4公里大溪路段，1日發生大貨車爆胎失控撞擊BMW事故。（記者鄭淑婷翻攝）

國道3號北向58.4公里大溪路段，1日發生大貨車爆胎失控撞擊BMW事故。（記者鄭淑婷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法