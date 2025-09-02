違反保護令挖窗見母，家暴男想搬回遭拒。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/09/02 09:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣梁姓男子有吸食毒品與家暴前科，又常對父母揚言要對女兒不利，其母向法院聲請保護令後，梁男竟又闖入父母住處，破壞紗窗後向梁母求情希望搬回家，梁母不願逆子搬回住處，向警方報案後梁男被起訴。苗栗地院法官近期審理後依違反保護令罪，判處梁男有期徒刑2個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

由於梁男對父母施暴，其母向法院聲請保護令後梁男必須在去年3月10日前遷出父母住處、交回鑰匙、遠離父母常出入處所與其女學校，保護令有效期間2年；但梁男無視保護令於今年4月間破壞其父母住處紗窗後進入向其母懇託，其母拒絕後報警，警方逮捕梁男。

梁母說，當時梁男並未施以肢體或精神暴力，也無出言辱罵或做出讓其心生畏懼舉動，而是在住處紗窗挖1個小洞後進入，要求想回家住。法官依梁母證詞，認為梁男行為尚不足使梁母生理或心理上感到痛苦畏懼，然其破壞梁母住所紗窗行為應已使梁母產生生理、心理上之不快或不安，故判刑有期徒刑2個月可易科罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

