引狼入室 裝修工人洗劫屋主財物 苗警科技偵查逮5竊嫌

苗栗警方起出銀飾、K金飾品等贓物。（警方提供）

2025/09/02 09:32

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局日前接獲民眾報案，指苗栗市區一間民宅收藏的木雕聚寶盆及多件飾品遭竊，損失金額約80多萬元，苗栗警分局獲報後隨即成立專案小組偵辦，經調閱相關監視器影像，鎖定裝修工人涉案，前往新竹縣新埔鎮一帶，拘獲鍾嫌等5人，全案今（2）日宣布偵破，查扣2座大型木雕聚寶盆及遭竊飾品等贓證物，訊後依加重竊盜罪嫌，將5人移送苗栗地檢署偵辦。

據了解，苗栗市這間民宅主人，8月初雇用工人進行內部整修，房子整理期間，收藏的2座大型木雕聚寶瓶及銀飾、K金飾品卻陸續不翼而飛，光是2座肖楠材質的聚寶瓶，一座就重達120公斤，價值共70多萬元。隨即向警方報案，警方獲報後成立專案小組，報請苗栗檢察署檢察官吳珈維指揮偵辦。

專案小組經過濾監視器影像後，鎖定一輛小貨車涉案，後來查出是失竊車輛，鎖定是57歲的鍾姓等裝修工人所為，持苗栗地方法院核發之搜票，前往新竹縣新埔鎮一帶，順利將5名涉案犯嫌拘提到案，同時也在犯嫌租屋處取回相關失竊財物，全數發還給被害屋主。

警方調查，被偷處所原是經營銀樓，目前已歇業，屋主住三樓，正裝修一樓，鍾某等人是從一樓後方潛入行竊，光竊走大型聚寶瓶，就花了不少時間。

苗栗警分局今天呼籲，民眾整修房舍，屋內貴重物品，應妥善保管或另存放於保險箱內，避免成為宵小覬覦的目標。

苗栗警方起出兩座肖楠材質的聚寶瓶，一座就重達120公斤，價值共70多萬元。（警方提供）

