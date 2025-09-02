為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    引狼入室 裝修工人洗劫屋主財物 苗警科技偵查逮5竊嫌

    苗栗警方起出銀飾、K金飾品等贓物。（警方提供）

    苗栗警方起出銀飾、K金飾品等贓物。（警方提供）

    2025/09/02 09:32

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局日前接獲民眾報案，指苗栗市區一間民宅收藏的木雕聚寶盆及多件飾品遭竊，損失金額約80多萬元，苗栗警分局獲報後隨即成立專案小組偵辦，經調閱相關監視器影像，鎖定裝修工人涉案，前往新竹縣新埔鎮一帶，拘獲鍾嫌等5人，全案今（2）日宣布偵破，查扣2座大型木雕聚寶盆及遭竊飾品等贓證物，訊後依加重竊盜罪嫌，將5人移送苗栗地檢署偵辦。

    據了解，苗栗市這間民宅主人，8月初雇用工人進行內部整修，房子整理期間，收藏的2座大型木雕聚寶瓶及銀飾、K金飾品卻陸續不翼而飛，光是2座肖楠材質的聚寶瓶，一座就重達120公斤，價值共70多萬元。隨即向警方報案，警方獲報後成立專案小組，報請苗栗檢察署檢察官吳珈維指揮偵辦。

    專案小組經過濾監視器影像後，鎖定一輛小貨車涉案，後來查出是失竊車輛，鎖定是57歲的鍾姓等裝修工人所為，持苗栗地方法院核發之搜票，前往新竹縣新埔鎮一帶，順利將5名涉案犯嫌拘提到案，同時也在犯嫌租屋處取回相關失竊財物，全數發還給被害屋主。

    警方調查，被偷處所原是經營銀樓，目前已歇業，屋主住三樓，正裝修一樓，鍾某等人是從一樓後方潛入行竊，光竊走大型聚寶瓶，就花了不少時間。

    苗栗警分局今天呼籲，民眾整修房舍，屋內貴重物品，應妥善保管或另存放於保險箱內，避免成為宵小覬覦的目標。

    苗栗警方起出兩座肖楠材質的聚寶瓶，一座就重達120公斤，價值共70多萬元。（警方提供）

    苗栗警方起出兩座肖楠材質的聚寶瓶，一座就重達120公斤，價值共70多萬元。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播