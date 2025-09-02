檢方沒抗告、黃紹庭可出國 康裕成︰今送「保證書」到法院

黃紹庭涉貪助理費案目前仍在二審，他獲地院短暫解除境管得以隨議會出訪外國。（資料照）

2025/09/02 09:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員黃紹庭涉詐領助理費案進入二審，高雄地方法院同意短期解除境管，讓他隨議會出國考察，檢方至昨晚12點前均未提出抗告；高市議長康裕成今指出，黃紹庭議員確定可出國考察，今早市議會秘書長會送副議長曾俊傑的責付保證書給法院。

黃紹庭涉及詐領助理費案尚未定讞，高雄地方法院7月18日延長對黃限制出境、出海，黃紹庭主張家人均在台灣、無逃亡動機，且獲選參加114年9月的「荷比法城市外交考察團」，出訪屬公務性質，請求解除境管，但高雄高分院審酌黃紹庭曾藉故滯留海外，仍有逃亡疑慮，8月初駁回抗告。

請繼續往下閱讀...

原以為黃紹庭無緣隨團出訪，但高市議會近日發函檢方，指議長康裕成將出國，由副議長曾俊傑代理，並詢問黃紹庭能否隨團。雄檢認強制處分屬法院職權，遂將函文送雄院審酌，黃並再度聲請、強調自身具備資訊產業專業背景，為考察團不可或缺。

雄院合議庭後改變心證，裁定黃得繳納50萬元保證金，於9月1日至10日期間可暫時解除境管，責付於團長副議長曾俊傑；法院要求曾俊傑須出具證書，確保黃紹庭在外期間若遭傳喚能隨時返台，並規定9月10日前必須歸國，否則保證金沒收，法院另要求黃紹庭返台後應提交考察行程書面報告，證明確實從事公務，9月10日之後將恢復境管並退還保證金。

高市議長康裕成今指出，法院至昨晚12點以前都沒有收到檢方抗告，黃紹庭議員確定可以隨團出國，今早市議會秘書長會將副議長曾俊傑的責付保證書送達法院。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法