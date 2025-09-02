為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    檢方沒抗告、黃紹庭可出國 康裕成︰今送「保證書」到法院

    黃紹庭涉貪助理費案目前仍在二審，他獲地院短暫解除境管得以隨議會出訪外國。（資料照）

    黃紹庭涉貪助理費案目前仍在二審，他獲地院短暫解除境管得以隨議會出訪外國。（資料照）

    2025/09/02 09:32

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員黃紹庭涉詐領助理費案進入二審，高雄地方法院同意短期解除境管，讓他隨議會出國考察，檢方至昨晚12點前均未提出抗告；高市議長康裕成今指出，黃紹庭議員確定可出國考察，今早市議會秘書長會送副議長曾俊傑的責付保證書給法院。

    黃紹庭涉及詐領助理費案尚未定讞，高雄地方法院7月18日延長對黃限制出境、出海，黃紹庭主張家人均在台灣、無逃亡動機，且獲選參加114年9月的「荷比法城市外交考察團」，出訪屬公務性質，請求解除境管，但高雄高分院審酌黃紹庭曾藉故滯留海外，仍有逃亡疑慮，8月初駁回抗告。

    原以為黃紹庭無緣隨團出訪，但高市議會近日發函檢方，指議長康裕成將出國，由副議長曾俊傑代理，並詢問黃紹庭能否隨團。雄檢認強制處分屬法院職權，遂將函文送雄院審酌，黃並再度聲請、強調自身具備資訊產業專業背景，為考察團不可或缺。

    雄院合議庭後改變心證，裁定黃得繳納50萬元保證金，於9月1日至10日期間可暫時解除境管，責付於團長副議長曾俊傑；法院要求曾俊傑須出具證書，確保黃紹庭在外期間若遭傳喚能隨時返台，並規定9月10日前必須歸國，否則保證金沒收，法院另要求黃紹庭返台後應提交考察行程書面報告，證明確實從事公務，9月10日之後將恢復境管並退還保證金。

    高市議長康裕成今指出，法院至昨晚12點以前都沒有收到檢方抗告，黃紹庭議員確定可以隨團出國，今早市議會秘書長會將副議長曾俊傑的責付保證書送達法院。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播