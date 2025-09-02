妻跟小王上摩鐵、出遊 尪求償60萬僅獲判2萬

太太發生不倫戀，先生向「小王」求償60萬元，法院僅准2萬元。（情境圖）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化鄭男與太太原本感情融洽，婚後雙方育有2名子女，不料太太卻與同事發生不倫戀，2人經常到汽車旅館開房間和出遊。鄭男揭穿2人到「汽車旅館快活」，要太太「給個說法」，太太說，她因頭痛，同事載她到旅館休息，更發現太太與小王經常用LINE聊天，裡面不乏親密字眼。鄭上法院要求小王賠償他60萬元的精神損失，但法院僅判2萬元。

由於鄭男和太太以及「小王」都在鄭的丈人經營的模具場上班，鄭先決定請岳父大人主持公道，起初鄭男有意離婚，但丈人要他為孩子著想，先生聽從丈人之言，並要求「小王」必須賠償他的精神損失20萬元，雙方簽下和解書，此事就此落幕。

先生搬離「太太的房子」，也離開丈人的模具公司，返回家鄉創業，惟太太沒有跟他一起回家，而是繼續住在娘家，但每逢週六、日，先生必回娘家與妻子共享天倫。

為了避免太太再「出軌」，先生表現的更體貼，太太只說「想去看周杰倫演唱會」，便買2萬7000元的黃牛票，讓太太獨自己一人去台北觀看，自己則捨不得花錢，他說「只要太太開心就好」。

但今年4月間，先生再回娘家，發現自己買給子女的平板電腦，太太的LINE未登出，裡面竟然有太太跟「小王」的親密畫面，包括親吻，雙方互留「愛你」、「好想你」字眼。她問太太「這是怎麼回事？」，太太直言，舊情復發，照片都是近期拍的。先生二度「綠光罩頂」，身心受重創，出現憂鬱、焦慮、失眠等精神疾病症狀，決定與太太離婚，並向「小王」求償60萬元。

先生覺得他們的婚姻因為「小王」的介入才異常坎坷，太太跟小王交往的時間長達2年以上。但審理的法官表示，雙方在去年簽下和解書，先生獲賠20萬元，既然雙方當初已達成和解，先生就不能再提之前的外遇事件作為賠償的理由，考量先生所提的證據，共有5張親密照片和親密對話，被告應賠2萬元才為適當。

