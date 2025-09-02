舅舅摸外甥雞雞 還拍照傳他人分享 判刑10年2月

男子強拉外甥褲子拍下體照片，還摸捏下體。（示意圖，非新聞當事人）

2025/09/02 08:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉1名男子A男，曾強拉開未滿14歲的外甥的褲子拍下體，還摸、抓、捏，甚至將外甥下體照片傳給他人；案經檢警調查起訴，嘉義地方法院日前依兒童及少年性剝削防制條例等罪，3罪共判A男有期徒刑10年2月，應執行有期徒刑5年6月。

判決書指出，A男於2024年5月4日住處，違反外甥意願，強拉外褲拿手機拍下體，接著用手摸抓捏進行猥褻；隔天中午，在客廳時又用手摸抓捏外甥下體，被家人發現而制止；同月某日，A男竟將外甥下體照片用LINE傳給他人。

法院審理時，A男坦承有拍外甥下體，但僅承認摸一次；外甥說，當時他和妹妹在房間，A男進房間說要拍照紀念，「要拍我的雞雞」，叫他脫褲子，他不要，A男就將他褲子脫下，用手機拍下體，後來還隔褲子抓跟摸，過程中有將A男手推開，但卻繼續摸。

少年說，隔天A男又隔著褲子「摸我雞雞」，因此大喊「阿嬤你看阿舅在做什麼」，阿嬤罵A男，A男就沒有再摸；阿嬤則證稱，當時正在煮飯，有叫A男不要亂摸，不禮貌。

但法院審理時，阿嬤又改證詞，稱她沒有看到，也沒人再喊，她也沒有叫A男不可以摸下體，甚至稱她記憶力不好，已經忘記當天的事；法官認為，阿嬤是由兒子照顧，可推認她因生活起居都由兒子照顧，為維護兒子，而在審理時做矛盾且不實證述。

少年母親則稱要和解，不要告A男，家裡的父母沒人照顧，心裡很難受；少年也稱可以原諒A男。

法官認為，A男是少年舅舅，卻為滿足個人慾望，不顧少年反對，撫摸及拍攝少年下體，還傳給他人，造成少年身心建康及人格發展不良影響，判處A男應執行有期徒刑5年6月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

