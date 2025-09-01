台南男性侵前女友到腳抽筋才罷手！竟丟體液內褲嗆：拿去報警

性侵情境照。（示意圖）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名張姓男子涉在台南市的租屋處強行與前女友小宜發生性行為，並在兩人分手後宣稱握有女方的裸照與性愛照，揚言透過網路傳送給女方親友。小宜報警提告後，台南地院依強制性交與恐嚇危害安全罪各判張男3年8月與4月徒刑，4月部分可易科罰金，此案還可上訴。

判決指出，張男與女子小宜（化名）曾是男女朋友關係，2023年1月底到2月初，張男在台南市的租屋處與小宜見面，張男想要與女方嘿咻。他以體格優勢拉住對方、不讓女方離開，小宜哭泣並要求張男住手，張男不顧女方的拒絕、強行脫去小宜的衣褲，對她性侵得逞。

小宜說，前男友侵犯她的過程，她不斷哭泣、要求對方停止，但張男不管她，直到他的腳抽筋才罷手。張男還把她的內褲丟還給她、挑釁地說「內褲有沾到我的體液，可拿去報警說我性侵你」。

另到2023年12月下旬，張男得知小宜另有交往對象，他不滿的從同年12月26日晚間到女方的住處外守候、盯梢；同時從12月26日晚間10點多到隔天下午6點許，他持續以LINE、微信及手機頻繁聯絡小宜，傳送包含小宜裸露與性愛畫面的照片給小宜，並揚言小宜若不復合，將公開散布到網路社群平台及傳給小宜的親友觀看，讓女方心生畏懼。

法院開庭時，張男否認犯行、強調事發當晚「不記得是否有發生過性行為」，亦稱他與小宜兩人當時關係和緩，沒有違反女方意願的情事。但法官根據小宜在偵查及法庭多次證述，以及雙方訊息紀錄與物證，認定小宜陳述一致可信，可以佐證小宜遭到張男性侵犯。

