國道3號台中段死亡車禍 駕駛車停「輔助車道」斷魂

2025/09/01 21:59

蔡男駕駛轎車停在國道3號北向203.7公里烏日路段的輔助車道遭撞，車體嚴重毀損。（民眾提供）

國道3號北向203.7公里烏日路段的「輔助車道」(短虛線外車道)發生車禍，警方前往處置。（民眾提供）

〔記者歐素美／台中報導〕國道3號北向203.7公里台中烏日路段，今晚發生死亡車禍！57歲蔡姓男子疑車子故障，閃雙黃燈停放於輔助車道，不料，游姓男子駕駛轎車行經未注意車前狀況而追撞，蔡男經送往中山醫學大學附設醫院急救，惜仍不治，國道公路警察局第七公路警察大隊正調查釐清事故原因。

這起車禍發生在今晚7點7分左右，蔡男（57歲）駕駛轎車行國道3號北向203.7公里台中烏日路段，疑車輛故障，閃雙黃燈停放於輔助車道，結果遭行駛同車道的游男（35歲）駕駛轎車追撞而肇事，蔡男受傷，經送往中山醫學大學附設醫院急救，於晚間8點28分宣告死亡。

故障車應滑至路肩 後方50米擺警告標誌

車禍造成車流回堵約1公里，國道公路警察局第七公路警察大隊獲報到場處理，在7點58分排除事故現場，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

國道警方並提醒用路人，車輛發生故障時應盡量將車輛滑行至路肩，並於後方50公尺以上擺設警告標誌，若於車道上須於後方100公尺以上，人員站至護欄外或車輛前方適當距離待援，以策安全。

游男追撞蔡男的車，車子也毀損。（民眾提供）

