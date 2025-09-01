財神爺夢周公！9/1 威力彩、今彩539頭獎全摃龜

9月1日開獎的第114000070期威力彩頭獎摃龜，第114000212期今彩539頭獎也摃龜。（本報合成）

2025/09/01 22:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月1日開獎的第114000070期威力彩頭獎摃龜，第114000212期今彩539頭獎也摃龜。

第114000070期威力彩中獎號碼為「第一區：02、07、16、18、28、29。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共192注中獎，每注可得4000元；陸獎共1374注中獎，每注可得800元；柒獎共2831注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4985注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9556注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3213注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000212期今彩539中獎號碼為「21、24、28、29、35」。頭獎摃龜；貳獎共137注中獎，每注可得2萬元；參獎共5628注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7975注中獎，每注可得50元。

第114000212期39樂合彩中獎號碼為「21、24、28、29、35」。四合摃龜；三合共180注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8088注中獎，每注可得1125元。

第114000212期3星彩中獎號碼為「935」。壹獎共155注中獎，每注可得5000元。

第114000212期4星彩中獎號碼為「0682」。壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法