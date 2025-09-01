京華城案》關鍵證人彭振聲明天作證 偵訊過程成焦點

前台北市副市長彭振聲。（資料照）

2025/09/01 19:51

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，明（2）日傳喚同案被告、台北市前副市彭振聲以證人身分作證，上週檢、辯激辯彭振聲去年9月3日在台北看守所接受檢察官就訊時空白的1小時13分鐘中斷錄影是否合法、以及彭是否遭檢方不正訊問，明由當事人彭振聲親自說分明。

彭振聲作證一波三折，原定7月1日勘驗影帶兼作證，因當日開庭前彭妻墜樓過世而取消，7月24日彭到庭作證，但彭的情緒仍顯激動，合議庭認為溝通開庭期日時的溝通有所誤解，送達有瑕疵，故而再延期至今日，並於上週四先就彭的偵訊錄影進行勘驗，釐清彭於偵查時的說法與情況。

明日提訊在押的前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，傳喚威京集團主席沈慶京、北市前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民出庭。合議庭除了定明日全天詰問彭，也安排本月4日為預備庭，明天若問不完，4日接著問。

彭振聲於偵查期間，去年9月1日凌晨被法官裁定收押禁見，柯文哲獲無保請回，北檢對柯提出抗告，並於9月3日、4日赴北所訊問彭振聲，彭振聲認罪；高等法院9月4日撤銷柯的請回裁定，發回北院更裁，9月5日北院重開羈押庭後，裁定柯文哲羈押禁見。

柯的律師質疑彭在北所遭檢方不正訊問，有且有1小時13分鐘中斷未錄影，上週勘驗時，檢方指出由影片脈絡可知，當時彭的律師要求「律見」，檢察官因此裁示律見15分鐘，律見是被告與律師溝通的時間，依法當然不能錄音錄影，當時律師與彭討論甚久，檢方尊重而未予打斷，費時1個多小時律見結束，才恢復開庭進行偵訊與錄影。

柯的律師也質疑彭振聲遭檢方誘導、恫嚇式不正訊問，但檢方指出全程都有2名律師在場陪同偵訊，若真有不當訊問，律師早就跳出來異議了，且彭與其律師迄今都沒有主張遭不正訊問，反倒是柯文哲替彭主張，欠缺正當性。

彭振聲除將面對詰問此2個關鍵環節，還有京華城案柯等人涉圖利、收賄的案情，也將是檢、辯詰問重點，柯文哲主要答辯未追蹤進度、未交辦、未下指示、指派彭專案處理，但檢方提出柯文哲曾在疑似沈慶京交付的京華城完工藍圖上，親筆以黃色便利貼下條子指示「彭副：希望行政流程加速，早日完工」，彭究竟有沒有看過這紙條，勢必也是「必考題」。

