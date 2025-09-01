為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台南永康警分局新官上任 5新任派出所長布達

    台南永康警分局5位新任所長聯合布達。（永康警分局提供）

    台南永康警分局5位新任所長聯合布達。（永康警分局提供）

    2025/09/01 18:52

    〔記者劉婉君／台南報導〕新官上任！台南市永康警分局5位派出所長異動，包括鹽行、大灣、大橋、龍潭、永信所新任所長，今（1）天聯合布達，分局長洪宏榮期勉新任所長領導所屬同仁貢獻所學，為永康區轄內民眾服務，以不負民眾所託。

    永康警分局今天舉辦鹽行所長林璟翔、大灣所長周有謚、大橋所長陳俞宏、龍潭所長郭行修、永信所長陳旭昇等新任所長的聯合布達典禮，由洪宏榮主持，轄區里長、義警、民防等警察五力幹部及永康區長李皇興、多位市議員均到場觀禮及祝賀。

    洪宏榮表示，5位新任所長都是從基層員警做起，亦均歷任多次派出所所長或副所長職務，內、外勤歷練均十分豐富，期許5人發揮警察專業，對外貫徹「反毒、打詐、掃黑」等當前警政重點工作，讓民眾「住的安心、行的安心、倍感溫心」，對內則與同仁良好互動，以身作則，注意並關懷同仁身心健康及執勤安全，維護團體榮譽。

    異動的5位派出所長中，除了原大灣所長林璟翔調任鹽行所長，原大橋所長王棋賝升任玉井警分局交通組組長、原鹽行所長賴信宏升任市警局督察室警務正、原龍潭所長林伯翰升任保安科警務員、原永信所長王貞融升任第二分局中正所警務員兼所長。

    台南永康警分局5位新任所長聯合布達。（永康警分局提供）

    台南永康警分局5位新任所長聯合布達。（永康警分局提供）

    熱門推播