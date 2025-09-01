為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    謝和弦擅改《夠愛》判賠 貼文嗆原作曲人陳德修舔共

    藝人謝和弦因將歌曲《夠愛》改編為《夠愛2.0》上傳至YouTube，遭原作曲人陳德修提告侵害著作權，最高法院日前判謝與所屬經紀公司需連帶賠償共39萬元定讞。謝今日先在IG貼文指陳「舔共還缺錢」，前往智慧財產及商業法院辦理提存時還狠酸說「這40萬是台幣，不是人民幣」。（資料照）

    藝人謝和弦因將歌曲《夠愛》改編為《夠愛2.0》上傳至YouTube，遭原作曲人陳德修提告侵害著作權，最高法院日前判謝與所屬經紀公司需連帶賠償共39萬元定讞。謝今日先在IG貼文指陳「舔共還缺錢」，前往智慧財產及商業法院辦理提存時還狠酸說「這40萬是台幣，不是人民幣」。（資料照）

    2025/09/01 18:27

    〔記者王定傳／台北報導〕藝人謝和弦因將歌曲《夠愛》改編為《夠愛2.0》上傳至YouTube，遭原作曲人陳德修提告侵害著作權。最高法院日前判謝和弦與所屬經紀公司「馬槽音樂」需連帶賠償共39萬元，並刊登澄清啟事，全案定讞。謝今日先在IG貼文指陳「舔共還缺錢」，前往智慧財產及商業法院辦理提存時還狠酸說「這40萬是台幣，不是人民幣」。

    謝妻莉婭在一旁補充，本來是想面對面和陳德修點交現金，但因聯絡不到本人，所以只能來法院提存現金。

    陳德修控訴，2006年他獨立創作《夠愛》，後因戲劇《終極一家》需要插曲，才由可米公司取得授權讓謝和弦填詞，未料謝和弦在未經授權下，自行將歌曲改為《夠愛2.0》上傳YouTube，甚至在售票演唱會公開演唱，還在影片中標示自己為作曲人。謝和弦則主張《夠愛》詞曲是自己在陳德修家中完成，陳德修僅是「編曲」而非作曲人。

    智財法院審理後認定，《夠愛》的作曲者為陳德修，謝和弦並非著作人或共同著作人，擅自重製、上傳並演出已構成侵權。

    最高法院維持原判，判處謝和弦與馬槽音樂連帶賠償20萬元，馬槽音樂另賠5萬元、謝和弦個人賠14萬元，合計39萬元，並須刊登澄清啟事，全案定讞。

