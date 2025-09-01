為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    補助案黑箱曝光！前藍委助理操盤 利用人脈「有申必過」詐領721萬

    檢警調查，包含新北市長青會、中華娛樂漁船協會、台灣青年愛心事工協會、台灣弱勢關懷協會等協會，活動內容多為講座、表演或推廣計畫，兩年度合計的協會申請補助金額高達1202萬1千元。（資料照）

    2025/09/01 18:26

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前藍營立委助理蔡宗成遭控策畫詐領補助案，由中華仁德推廣協會理事長葉東燦掛名協會，蔡負責計畫書與申請流程，並運用立委人脈取得推薦函，使補助案幾乎「有申必過」，其他協會負責人也從中分得一杯羹。台北地檢署調查，其餘協會負責人包括孔子第75代傳人孔祥科在內，各收10%行政費，蔡宗成則抽取40%作業費，不法所得累積721萬2600元，眾人共詐領不法所得1200萬餘元。

    檢警調查發現，孔祥科、楊佩珊、楊成俊、葉靖于、蔡昀思及鐘大偉六名協會負責人，從2022年至2023年間，透過包括新北市長青會、中華娛樂漁船、台灣青年愛心事工、台灣弱勢關懷等全台協會，活動內容多以講座、表演或推廣計畫為主，陸續舉辦「居家照顧服務宣導」、「節能減碳推廣」等活動，向衛福部、中油等單位申請補助，申請補助金額介於8萬2千元至37萬2千元不等。

    兩年度合計，這些協會申請的補助金額高達1202萬1千元。例如，孔祥科名下的協會多次申請，包括2022年「用愛陪伴 擁抱幸福」活動22萬2千元、2023年「關懷弱勢照顧服務公益活動」19萬元等；蔡宗成則透過不同協會申請，單一活動動輒20至30萬元不等。

    檢方追查發現，各協會負責人以其名下協會為名義出借印章與文件，同意讓葉東燦操作補助案件，並作為回報，他們每人將獲分得行政費10%。身為專案操盤兼前立委助理的蔡宗成，不僅撰寫活動計畫書、協調申請流程，更運用立委推薦函為活動背書，再從詐領款項中抽取40%，作為其「作業費」。

    本案中，身為被告之一的孔祥科自稱為孔子第75代傳人，長年活躍於學術與文化團體，並擔任台灣儒學總會、中華經典與時代價值學會等多個協會的負責人，卻未善用身分推動儒學，反倒以「孔子後裔」的家族背景作為協會背書，淪為詐財計畫的門面角色。

