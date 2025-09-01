為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    沈伯洋曝家門口機車藏針孔偷拍、收恐嚇信件 北市警說話了

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/09/01 18:30

    〔記者陸運鋒／台北報導〕民進黨立委沈伯洋昨透露曾遭人跟蹤，甚至還將機車停在自家門口，裝設針孔攝影機偷拍，但過了一小時後該機車不見了，報警後目前仍是死局，國民黨立委王鴻薇對於沈遭偷拍及收到恐嚇信件一事，已發函警政署盡速查明。對此，轄區北市大安警分局指出，當時接獲反映後，調閱周邊監視影像過濾，尚查無不法情事，已增派警力加強巡邏。

    沈伯洋昨在《話時代人物》節目訪問時指出，某次他在住家門口發現一輛可疑機車，乍看只是螺絲固定，但仔細一看竟是裝有針孔的攝影設備，電池收在坐墊下，外觀則偽裝成摩托車螺絲。他研判對方可能想蒐集日常作息，甚至觀察是否有人進出住處，報警後不到一小時，涉案機車已消失無蹤，雖然事前有拍下車牌，但追查後仍陷入僵局。

    此外，沈還透露曾收到恐嚇信，除了附上他與妻子的合照，還在她的衣服寫下「死」字，甚至揚言要對他們的女兒割喉。

    大安警分局今回應，有關立委沈伯洋於節目中的反映，日前住家疑有遭人跟拍行為，案緣去年10月沈委員反映住家外有一輛機車，疑似裝設攝影機對其住家拍攝，有侵犯其個人隱私疑慮，並且提供相關車號。

    警方指出，經調閱該車監視器影像及車牌辨識系統等方式查證，尚查無不法情事，當時立即告知沈委員，並增派警力加強巡邏及周遭安全維護；另沈委員於今年4月間報案稱接獲網路恐嚇郵件，經調閱網路暨用戶註冊資料等，查出IP在境外，並無相關犯嫌資料。

    警方說，針對各級民意代表安維工作均相當重視，如有接獲報案，定保持依法行政、行政中立之立場，據以協助及偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播