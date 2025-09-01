沈伯洋曝家門口機車藏針孔偷拍、收恐嚇信件 北市警說話了

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/09/01 18:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕民進黨立委沈伯洋昨透露曾遭人跟蹤，甚至還將機車停在自家門口，裝設針孔攝影機偷拍，但過了一小時後該機車不見了，報警後目前仍是死局，國民黨立委王鴻薇對於沈遭偷拍及收到恐嚇信件一事，已發函警政署盡速查明。對此，轄區北市大安警分局指出，當時接獲反映後，調閱周邊監視影像過濾，尚查無不法情事，已增派警力加強巡邏。

沈伯洋昨在《話時代人物》節目訪問時指出，某次他在住家門口發現一輛可疑機車，乍看只是螺絲固定，但仔細一看竟是裝有針孔的攝影設備，電池收在坐墊下，外觀則偽裝成摩托車螺絲。他研判對方可能想蒐集日常作息，甚至觀察是否有人進出住處，報警後不到一小時，涉案機車已消失無蹤，雖然事前有拍下車牌，但追查後仍陷入僵局。

此外，沈還透露曾收到恐嚇信，除了附上他與妻子的合照，還在她的衣服寫下「死」字，甚至揚言要對他們的女兒割喉。

大安警分局今回應，有關立委沈伯洋於節目中的反映，日前住家疑有遭人跟拍行為，案緣去年10月沈委員反映住家外有一輛機車，疑似裝設攝影機對其住家拍攝，有侵犯其個人隱私疑慮，並且提供相關車號。

警方指出，經調閱該車監視器影像及車牌辨識系統等方式查證，尚查無不法情事，當時立即告知沈委員，並增派警力加強巡邏及周遭安全維護；另沈委員於今年4月間報案稱接獲網路恐嚇郵件，經調閱網路暨用戶註冊資料等，查出IP在境外，並無相關犯嫌資料。

警方說，針對各級民意代表安維工作均相當重視，如有接獲報案，定保持依法行政、行政中立之立場，據以協助及偵辦。

