    首頁　>　社會

    桃園龜山警分局3所長布達 大坑所首位女所長走馬上任

    龜山警分局1日舉行大林所所長楊大廣（右1）、大埔所所長黃彥彰（左2）、大坑所所長黃玉婷（左1）聯合布達典禮，由分局長張鶴瓊（右2）主持。（龜山警分局提供）

    龜山警分局1日舉行大林所所長楊大廣（右1）、大埔所所長黃彥彰（左2）、大坑所所長黃玉婷（左1）聯合布達典禮，由分局長張鶴瓊（右2）主持。（龜山警分局提供）

    2025/09/01 18:50

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕龜山警分局今（1）日舉行大林、大埔、大坑派出所新上任所長聯合布達典禮，新任大坑所所長黃玉婷為大坑所首任女性所長。

    聯合布達典禮由分局長張鶴瓊主持，他表示，期許3位新任所長持續發揮專業、承先啟後，帶領派出所同仁齊心協力推動各項警政重點工作及維持治安穩定，營造更安全宜居的生活環境，讓警政工作成為民眾最堅實的後盾，並勉勵全體同仁在新任所長帶領下，同心合力全力以赴，做好維護治安、交通安全與服務民眾的使命。

    新任大林所所長楊大廣畢業於臺灣警察專科學校警員班第22期及中央警察大學警佐班第40期，歷任桃園警分局警員、偵查佐、平鎮分局巡官、副所長、龍潭分局所長，2024年調任大坑所所長，任職期間在勤務與業務推展上表現傑出。

    新任大埔所所長黃彥彰畢業於中央警察大學外事警察學系第78期，曾歷任龜山警分局戶口組、市警局外事科、大溪警分局、市警局外事科、龜山警分局偵查隊巡官，曾於2016年至2019年間留職停薪出國進修，服務期間一向認真盡責。

    新任大坑派出所所長黃玉婷畢業於國立中央大學機械工程學系、公務人員一般警察人員特種考試3等考試行政人員，曾歷任龜山警分局巡官，2024年調任龜山派出所副所長，任職期間在勤務與業務推展上表現傑出，深獲長官肯定，也是大坑所第1任女性所長。

