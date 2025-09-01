為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    好友因3500元毒品債務反目 讓台南歸仁警方意外查獲雙槍客

    歸仁警分局攻堅，逮獲持有槍械的楊姓嫌犯。（民眾提供）

    2025/09/01 17:25

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南45歲的陳姓、楊姓男子原本是好朋友，疑因一筆3500元的安非他命債務反目成仇，還相互嗆聲，引起地方騷動，歸仁警分局循線先逮住陳男，起出1把改造手槍，溯源後，該槍械來自楊男，再持續偵辦，上個月底攻堅拘捕，且「槓上開花」，又在住處搜到1把改造手槍；專案小組共查獲2把槍枝、18顆子彈，全是楊嫌所有，小額的毒品糾紛竟然連環爆，意外讓「雙槍客」栽了。

    由於2嫌內鬨、互嗆，在地方鬧開，歸仁分局是接獲毒品糾紛的線報，進行調查，先跟蹤、逮捕了陳男，沒有搜到安非他命，卻起出1把改造手槍、6顆改造子彈，警方竊喜，繼續追緝來源，希望將地下軍火兵工廠一網打盡。

    歸仁警方報請檢察官指揮偵辦，上個月底，持搜索票前往南區，要拘捕改造槍械所有人的楊男，專案小組確認他在租屋處，部署後，隨即發動攻堅，手腳並用，先踹再撞，配合破門錘，成功衝入房內，當場制伏睡夢中驚醒的嫌犯。

    專案小組在楊男租屋處又搜出1把改造手槍，以及12顆改造子彈，人贓俱獲，並坦承連同陳男被起出的1把改造手槍與6顆改造子彈全都是他所有，毒品糾紛竟成了破口，讓平時擁槍自重的雙槍客栽跟頭，警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將2嫌移送地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    歸仁警分局逮獲楊嫌，搜出改造槍械與子彈。（民眾提供）

    歸仁警分局攻堅，拘捕持有槍械的楊姓嫌犯。（民眾提供）

    歸仁警分局幹員部署後，持破門錘攻堅。（民眾提供）

