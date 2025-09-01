為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花蓮男鎖定「待修機車」下手連偷3輛 兜售贓車竟遇「內行人」秒露餡

    花蓮縣高姓男子發現機車行外待修機車掛著鑰匙，一連偷了3台被警方逮捕。（警方提供）

    花蓮縣高姓男子發現機車行外待修機車掛著鑰匙，一連偷了3台被警方逮捕。（警方提供）

    2025/09/01 17:08

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣一名高姓男子專門鎖定機車行內的待修機車行竊，上月連續偷了3台，2台藏在偏僻處遭警方尋回，高男擔心被逮竟找其他機車行兜售，沒想到機車行認出是同行失竊車輛，暗中通知業者約出高男後報警逮捕，花蓮警分局依機車竊盜罪予以偵辦。

    花蓮警分局今指出，自強派出所於日前接獲某機車行報案，稱其店內所有的3台機車接連在不同時間失竊，經警方加強查辦已於日前尋獲2部機車，並循線擴大追查涉嫌人身分。

    後於8月31日，被害人與自強派出所聯繫稱竊車男子於池南地區兜售該部贓車，遂立即通報吉安分局協助調查，即時確認嫌疑人身分，全案後續依涉嫌機車竊盜罪予以偵辦。

    初步調查，高姓男子鎖定機車行停在外面顧客修理的車子會掛著機車鑰匙，趁店家不注意把機車偷騎到偏僻地點藏匿，8月間連續偷3台，業者氣的報警，花蓮警方順利找回2台機車，高男擔心第3台也被警方找回，急著脫手而跑到其他鄉鎮的機車行尋求收購，但被發現是失竊車輛而通報同行。警方呼籲民眾多注意住家及店家外汽機車的安全防竊措施，降低竊嫌犯罪激發因子、提升犯罪風險以減少竊案的發生。

