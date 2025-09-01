為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    假車貸真房貸！詐團勾結地政士、車商 10人被騙逾6500萬元

    警方查扣不動產設定抵押證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣不動產設定抵押證物。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/09/01 16:51

    〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團以假投資虛擬貨幣吸引民眾投入畢生積蓄，等他們用完資金後，竟勾結地政士及中古車商，誆騙這些急需用錢的民眾將房子拿去抵押，再向大型融資租賃公司貸款，背負高額利息，警方初步清查至少10人受害，遭詐騙金額達6500餘萬元，其中詐貸金額高達2360萬元，詢後依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，詐團慫恿被害人投資虛擬貨幣，一開始均有帳面上獲利，吸引被害人一再投入資金，等到錢不夠時，再介紹他們去向一家名叫「凱積」的融資仲介公司協助借貸，該公司再向專做車貸的大型融資租賃公司貸款。

    警方調查，由於這些大型融資租賃公司只能做車貸，凱積公司為獲取高額貸款佣金，涉嫌以「假車貸真房貸」手法，勾結地政士及中古車商行，利用被害人需錢孔急且不諳貸款流程情形下，簽署內容部分空白的「分期付款暨債權讓與契約」及「銷售合約書」。

    且在被害人不知情下，短暫過戶低價中古車至他們名下，作為貸款標的，再以他們的不動產設定抵押擔保，藉以順利快速讓被害人取得高額貸款，成為詐團啃食被害人最後棲身之所的主要幫凶。

    刑事警察局偵一大隊第二隊今年4月、5月展開2波拘提搜索行動，拘提通知吳姓負責人、地政士、車行負責人等26名犯嫌到案，搜索查扣手機12支、電腦及同意汽車過戶切結書等文件，初步清查被害人共有10人，遭詐騙金額新台幣6534餘萬元，其中凱積公司涉嫌詐貸金額高達2360萬元。

    警方呼籲，融資公司或民間借貸等相關行業，勿為牟取高額貸款手續費、利息、佣金，利用法律漏洞逃避刑事責任，而淪為詐欺集團幫凶，警方必會嚴正打擊此類犯罪，保障民眾生命財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

    假車貸真房貸流程。（記者姚岳宏翻攝）

    假車貸真房貸流程。（記者姚岳宏翻攝）

    圖
    圖
    熱門推播