曾捲職棒假球案 「雨刷」蔡政宜涉上億洗錢案被拘提今移送橋檢複訊

曾捲職棒假球案，「雨刷」再涉網路賭博洗錢案，昨在桃園機場被攔截拘提。（資料照）

2025/09/01 16:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾涉入中華職棒假球弊案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控涉及網路賭博電玩的水房洗錢案，他昨和3、4位嘉義地區好友，準備出境前往越南，在桃園機場被檢警攔截；據了解，橋檢先在高雄查獲水房，查出涉及上億元洗錢金額，鎖定「雨刷」至昨天收網，當時雨刷正準備出境，今午訊後移送橋頭地檢署複訊。

「雨刷」蔡政宜被檢調人員帶往偵訊後他的高雄民代親戚也表示關切，據了解，蔡是嘉義縣議員，在高雄三民區也有間房，有時會來高雄居住。

「雨刷」曾於2009年被控以喝花酒、性招待、恐嚇等方式脅迫球員打假球，涉及職棒簽賭案，當時包括知名球星曹錦輝、張誌家、陳致遠等人都牽扯進來，最後多達35名球員認罪，蔡最終被判刑3年8月。

據了解，檢警先在高雄地區查獲一處大型水房，逮捕7、8名嫌犯，查出該水房以東南亞國家為網路賭博機房，疑假藉網賭進行地下匯兌，懷疑現任嘉義縣議員蔡政宜涉有重嫌，昨除了北上桃園機場攔截蔡外，今天再到嘉義、高雄等地搜索其他涉案共犯住處，帶回數人偵訊釐清案情。

