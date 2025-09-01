為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曾捲職棒假球案 「雨刷」蔡政宜涉上億洗錢案被拘提今移送橋檢複訊

    曾捲職棒假球案，「雨刷」再涉網路賭博洗錢案，昨在桃園機場被攔截拘提。（資料照）

    曾捲職棒假球案，「雨刷」再涉網路賭博洗錢案，昨在桃園機場被攔截拘提。（資料照）

    2025/09/01 16:42

    〔記者黃良傑／高雄報導〕曾涉入中華職棒假球弊案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控涉及網路賭博電玩的水房洗錢案，他昨和3、4位嘉義地區好友，準備出境前往越南，在桃園機場被檢警攔截；據了解，橋檢先在高雄查獲水房，查出涉及上億元洗錢金額，鎖定「雨刷」至昨天收網，當時雨刷正準備出境，今午訊後移送橋頭地檢署複訊。

    「雨刷」蔡政宜被檢調人員帶往偵訊後他的高雄民代親戚也表示關切，據了解，蔡是嘉義縣議員，在高雄三民區也有間房，有時會來高雄居住。

    「雨刷」曾於2009年被控以喝花酒、性招待、恐嚇等方式脅迫球員打假球，涉及職棒簽賭案，當時包括知名球星曹錦輝、張誌家、陳致遠等人都牽扯進來，最後多達35名球員認罪，蔡最終被判刑3年8月。

    據了解，檢警先在高雄地區查獲一處大型水房，逮捕7、8名嫌犯，查出該水房以東南亞國家為網路賭博機房，疑假藉網賭進行地下匯兌，懷疑現任嘉義縣議員蔡政宜涉有重嫌，昨除了北上桃園機場攔截蔡外，今天再到嘉義、高雄等地搜索其他涉案共犯住處，帶回數人偵訊釐清案情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播