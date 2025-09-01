為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「雨刷」蔡政宜涉洗錢被拘提 嘉檢：該案由橋頭地檢指揮偵辦

    曾因職棒假球案服刑出獄的無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，因涉犯洗錢防制法案件，8月31日在機場欲出境遭拘提到案。（資料照）

    曾因職棒假球案服刑出獄的無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，因涉犯洗錢防制法案件，8月31日在機場欲出境遭拘提到案。（資料照）

    2025/09/01 16:15

    〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕曾因職棒假球案服刑出獄的無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，因涉犯洗錢防制法案件，8月31日在機場欲出境遭拘提到案。由於稍早傳出蔡政宜是涉及光電恐嚇案被逮，嘉義地檢署今表示，該案由高雄橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，該署檢察官8月31日拘提蔡政宜到案並執行搜索，嘉檢沒有協助相關案件偵辦，該案若有一定的進度或強制處分，由橋頭地檢說明。

    嘉檢表示，各股檢察官包含偵辦光電犯罪案件檢察官，均未協助橋頭地檢偵辦蔡政宜遭拘提逮捕案件。

    中華職棒2009年爆發打假球案震驚社會，蔡政宜為該案共犯之一，犯詐欺罪判刑3年8月，服刑後出獄，2022年以無黨籍當選嘉義縣第4選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）議員。

    另，嘉義地檢署日前接獲舉報，自稱蔡政宜助理的張簡姓男子與王姓地方人士，去年利用民眾陳情施工擾民機會，假借居中協調，向綠能光電業者勒索，迫使包商交付400萬元，嘉檢認為張簡、王姓男子涉犯恐嚇取財罪嫌重大，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准，此案還在偵辦中。

