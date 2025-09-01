公務電腦發現同事妻裸照散布被免職 北市警抗罰敗訴

台北市警局中正二分局警備隊黃姓前員警，被控妨害風化之散布猥褻影像罪獲不起訴，但台北市警局認定黃員言行不檢，北市府核定將他一次記2大過免職，他打行政訴訟抗罰，台北高等行政法院更一審仍認為處分無誤，判他敗訴。（資料照，取自黃員臉書）

〔記者張文川／台北報導〕台北市警局中正二分局警備隊黃姓前員警，7年前任內在分局的公務電腦內，發現高姓員警儲存的妻子裸照，向媒體爆料還轉傳給2名同事，導致高員被記過，黃員也被依妨害風化之散布猥褻影像罪送辦，雖因和解賠償而獲不起訴，但台北市警局認定黃員言行不檢，嚴重損害公務人員聲譽，北市府核定將他一次記2大過免職，他打行政訴訟抗罰，台北高等行政法院更一審仍認為處分無誤，判他敗訴。可上訴。

判決書指出，黃員於2018年間在公務電腦發現高員創建的「camera」資料夾，內有高員生活照，還有高妻的裸照、私密照，黃竟持以向媒體爆料，也散布給2名警察同事。

高員被市警局記過處分後，控告黃員涉妨害秘密及妨害風化，指控黃員無故蒐集多位同仁、長官出入分局的影片、照片，檢警搜索黃住處，查扣7個隨身硬碟；刑事方面最終黃員賠償並道歉，達成和解撤告，北檢將黃員處分不起訴。

市警局同步展開行政調查，考績會認定黃員言行不檢、嚴重損害公務人員聲譽，市府核定記2大過免職，黃員提復審被駁，打行政訴訟抗罰。

黃員主張，他投訴高員的違法行為，情節屬實，警局也據以將高員記過，他並未散布不實、杜撰傷害公務人員名譽，沒有惡意，檢方也不起訴，市府卻將他處以最嚴厲的免職處分，剝奪他服公職的權利，違反比例原則。

台北高等行政法院一審判黃員敗訴，但最高行政法院認為理由不完備，廢棄發回更審。

北高行更一審認定，黃員持他人隱私照向媒體爆料，並傳送給2名同仁，經媒體報導，致高員在家庭、職場、社會大眾的人格評價，遭受嚴重貶損，分局和警方集體聲譽也遭受嚴重損害，檢方不起訴也不影響行政決議，市府的免職處分沒有違誤，再次判黃員敗訴。全案仍可上訴。

