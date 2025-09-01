為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    老夫妻遭詐250萬輕生亡 車手判刑1年4月

    新北市汐止一對老夫妻遭詐250萬元輕生亡，士林地院今判車手1年4月。（資料照）

    2025/09/01 15:23

    〔記者張文川／台北報導〕新北市汐止區73歲葉姓保全員與68歲黃姓妻子，去年11、12月間被詐騙集團以假投資手法騙走250萬餘元畢生積蓄，警方今年3月雖逮到曾出面拿取78萬元贓款的車手邱詰証，但7月22日葉姓夫婦被發現輕生陳屍家中；士林地院今依3人以上共犯詐欺取財罪將邱男判處1年4月有期徒刑，沒收車手酬勞1萬元。可上訴。

    邱男去年12月17日另在新竹出面向謝姓婦人收取100萬元「投資款」，被埋伏員警當場逮捕，新竹地院今年3月依加重詐欺未遂罪將他判刑8月，已上訴高等法院。

    葉妻去年11月間誤信臉書一頁式投資詐騙廣告，加入詐團的LINE投資群組，陸續被以匯款、面交現金方式騙走250萬餘元，其中，12月13日是由邱男當車手，向葉妻收取78萬元。檢警接獲報案，今年3月循線逮捕邱男到案，他供稱贓款已上繳給上線，他只獲得1萬元報酬。

    士林地檢署起訴指出，邱男去年12月加入詐騙集團，聽從上線「思瑤」、「輕風飄搖」指揮，冒充「雪巴投資控股公司」員工，持偽造的工作證與收據，文件上有公司用印並標示金額、日期，與黃婦約在超商面交78萬元現金。

    葉姓夫婦今年7月21日被房東發現陳屍租屋處，未留遺書，檢警研判是無外力介入的輕生事件。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

