休旅車深夜搖晃撞前車後駛離被虧「巡弋飛彈」 這下罰大了

國道3號草屯段昨日深夜11時50分，有休旅車不斷地搖晃、變換車道。（圖擷自地圖型行車影像分享平台）

2025/09/01 15:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號草屯段昨日深夜11時50分，有休旅車不斷地搖晃、變換車道，最後撞上前車卻很快就駛離，有網友將影片放到網路平台，稱該車是「巡弋飛彈精準打擊目標」。國道七隊指出，該車蛇行構成危險駕駛，會以車牌追人開罰，危險駕駛最高可處3.6萬元罰鍰，肇逃除罰鍰也會吊扣駕照。

有民眾昨日深夜11時50分左右，開車行經國道3號南下草屯路段，發現前方有部休旅車在路上搖晃，而且一下子開向左到第二內側車道，一下子跨國車道線向右，開在車道線上，接著再向右開，最後最外側，開沒多久就發現該車撞到前車，撞到前，兩車都有亮煞車燈，隨即兩車碰撞了一下，兩車後來停了下來。

請繼續往下閱讀...

該駕駛人後來把行車紀錄器拍到的影片，放上「地圖型行車影像分享平台」，並稱這部車是「巡弋飛彈精準打擊」。

國道七隊指出，這部車不明原因追撞前方自小客車，兩車停下後沒多久，該休旅車就離開，該隊會以車牌追車，通知駕駛人到案說明，而這部車蛇行已構成危險駕駛，可依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款「在高速公路以蛇行或其他危險方式駕車」，可處汽車駕駛人處以新台幣6000元至3萬6000元的罰鍰。

另外這部車與他車發生交通事故，未造成他人受傷，依道路交通管理處罰條例第62條規定，處1000元至3000元罰鍰，逃逸者吊扣駕照1至3個月。

被網友稱為巡弋飛彈級的汽車，又快速變換車道。（圖擷自地圖型行車影像分享平台）

暴走車再度變換車道到最外側車道。（圖擷自地圖型行車影像分享平台）

暴走車撞到最外側車道車輛，兩輛車都亮起煞車燈。（圖擷自地圖型行車影像分享平台）

暴走車撞到前車後終於停下來。（圖擷自地圖型行車影像分享平台）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法