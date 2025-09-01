誘騙豬仔去泰緬稱「想回國就能回國」 台東地檢署起訴4嫌

台東地檢署日前指揮關山警分局逮捕4名誘騙民眾到泰緬地區從事詐騙工作的嫌犯並起訴。（示意圖）

2025/09/01 16:03

〔記者劉人瑋／台東報導〕詐騙集團以「想回國就能回國」誘騙許多民眾加入詐團，地點就在緬甸的苗瓦迪地區，也就是在「KK園區」被破獲後距泰國僅隔湄公河處，當然最後所有人都淪為「豬仔」，須付贖金才能回家，而業績未達標就遭電擊、抽馬鞭或跑操場，台東地檢署日前指揮關山警分局逮捕其中4名招募人員並起訴。

東檢表示，台東地檢檢察官林威霆指揮台東縣警察局關山分局偵辦被告黃某等4人，自民2024年8月間起加入位在緬甸苗瓦迪地區詐欺園區，該組織由台、緬不詳之人所組成，為吸收機房人員在該詐欺園區從事網路詐騙，從中獲取不法報酬。

檢警表示，黃某等人佯以介紹至泰國工作，且環境好，薪水高，可賺大錢，想回國即可回國，致多名被害人受騙參與工作，而陸續出國並輾轉被送至園區後就立即遭機房幹部以沒收護照、限制手機使用、外有警衛持長槍等武器固守、辦公室有幹部在身後監控等方式，限制被害人之人身自由，並要求被害人從事假投資真詐財之網路電信詐欺工作。

受害者在期間如違反規定或未達業績要求者，即遭幹部以鐵棒、馬鞭、電擊棒等武器毆打或電擊，或罰跑操場、跳青蛙跳、關小黑屋拘禁等處罰，若要求返台，則須支付特定金額始能返回，致淪為俗稱「豬仔」並遭到非人道對待。

檢方在逮獲黃嫌等4人後，全案於日前偵查終結，依人口販運防制法第31條第4項第1款、第1項之意圖營利，以詐術、恐嚇、拘禁、監控等方法，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作；組織犯罪防制條例第4條第4項、第1項之以非法方法使他人加入犯罪組織；刑法第 296條之1第3項、第1項之加重買賣人口、同法第297條第1項之圖利以詐術使人出國等罪嫌，提起公訴。

檢察官表示，被告黃某等4人所涉除從事電信詐欺外，另將「人」作為1買賣標的及籌碼，跨足國際人口販運之範疇，侵害他人權益及破壞法益之維護甚鉅，惡性重大，將持續深入溯源追查。

