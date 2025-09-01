吉他老師伸狼爪！摸14歲女學生胸腿還威脅保密 檢求加重其刑

某音樂教室吉他老師，在課堂上涉嫌利用職務權勢，多次藉故按摩，觸摸年僅14歲的女學生胸部、大腿內側等敏感部位，士林地檢署今依利用權勢猥褻罪，將其起訴。（記者劉詠韻攝）

2025/09/01 15:12

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市北投區某音樂教室的賴姓吉他老師，在課堂上涉嫌利用職務權勢，多次藉故按摩，觸摸年僅14歲的女學生胸部、大腿內側等敏感部位，儘管女學生當下試圖閃避，但他仍未停手，甚至警告對方不得將此事告知他人。士林地檢署今依利用權勢猥褻罪，將其起訴。

起訴書指出，賴男自2024年1月起，每週日下午2時指導A女一對一吉他教學，期間先後於5月19日、26日，以按摩為由將A女的腳抬至其大腿上，隔著褲子「按摩」A女小腿、肩膀，全程達數分鐘。

請繼續往下閱讀...

直至第三週上課日，賴男走至座位後方，徒手按摩其肩膀，再將手游移至A女胸部附近，以手指抓捏方式，觸摸A女胸部上方，A女扭動肩膀欲閃躲，賴仍未停手，繞至A女座位前方，再徒手「按摩」A女膝蓋並往上撫摸至大腿內側，並命她不得向他人提及此事。

事發後，A女多次表現不安，情緒焦慮甚至伴隨低落，進而將事情告知輔導老師，案經A女及母親通報處理。警詢時，賴男坦承確曾觸碰A女肩膀、大腿，惟辯稱已盡量避免碰觸對方隱私、敏感部位，且有事先得到同意。

士林地檢署認為，賴男利用師生關係，以權勢對未成年學生實施猥褻行為，已構成利用權勢猥褻罪，且因犯行對象為14歲少年，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

檢方認定，賴男的行為應以「接續犯」論處，今已將其起訴。

