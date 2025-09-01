為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    釘子戶？彰化「停車奇觀」剩下紅色廂型車 原因曝光了

    彰化市南興街的「停車奇景」在警方大力取締後，獨獨剩下紅色廂型車成為「釘子戶。（記者劉曉欣攝）

    2025/09/01 14:17

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市南興街因劃設收費停車格，民眾疑為了省每小時停車費20元，就把車停在停車格之間的黃線，經過警方獲報開單取締後，一片「停車奇觀」瞬間就只剩下無牌紅色廂型車被民眾封為「勇者」。警方表示，因為無牌車停放處為私人土地，無法拖吊。

    許多民眾指出，這輛無牌紅色廂型車實在太猛了，其它汽車害怕吞下每張600元罰單，早就速速離開，就剩下這部小紅車。在地居民透露，這部小紅車停放在這裡，應該有1、2年了，車體不僅有凹損，連輪胎都破了，根本都開不了，這已成為南興街的奇景。

    彰化警方表示，日前所開的罰單，主要是因為車輛停放有佔用到道路空間，一般是以路旁側溝的水溝或是水溝蓋為基準，才能以道路交通管理處罰條例，未依照道路順向方向停放來開罰600元到1200元罰鍰，但這輛紅色廂型車完全停放在私人土地，也就是台電圍牆外的空間，警方無法開罰。

    警方強調，私人土地屬於民法範疇，由於紅色廂型車為無牌車，車身也未見相關資料，只有土地所有權人，也就是地主針對私有地遭車輛佔用侵害所有權部分，進行提告。

    警方表示，如果是無牌車佔用馬路，就可以依法先在車體明顯處貼出公告，公告一段時間再請環保局來認定是否為廢棄車輛，如果認定為廢棄車輛就由環保局依廢清法來處理，如果不是廢棄車輛，則以道交條例進行移置，透過引擎來追查車主並開罰，通知車主領回時必須繳清移置保管費用。

    彰化市南興街劃設停車格，有車輛疑為省每小時20元省車費，就停放在停車格之間的黃線內。（取自彰化人大小事）

