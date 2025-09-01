為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南港機車騎士遛狗致死 北市動保處：屬動保刑事案件送檢偵辦

    飼主稱騎機車綁繩未注意犬隻體力不支，導致黑狗拖行致死。（取自社會事新聞影音）

    飼主稱騎機車綁繩未注意犬隻體力不支，導致黑狗拖行致死。（取自社會事新聞影音）

    2025/09/01 13:56

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市南港一名機車騎士昨（31日）用機車遛狗，過程中犬隻疑體力不支，遭拖行數百公尺後死亡，動保處及警方獲報後立即前往現場處理。北市動保處今（1日）表示，案件因屬動物保護之刑事案件，由警方函送地檢署偵辦。

    動保處說明，民眾昨日在南港區成福路上發現有人騎乘機車後面綁著一隻黑色米克斯犬沿路拖行，犬隻被拖行到奄奄一息被丟在路邊，動保處接獲通報即派員至現場，發現受傷犬隻已明顯死亡。機車車主已由轄區派出所帶回製作筆錄，車主表示，犬隻叫小黑，已飼養7年，多年來都是用機車遛狗，出門前犬隻沒有異狀，稱不知道怎麼會發生犬隻體力不支的情況。動保處於昨日會同警局至該名騎士家中查訪，並未發現該民眾有飼養其他犬隻。

    動保處表示，依據動物保護法第5條第2項規定，任何飼主都不得以汽、機車牽引寵物，且有義務提供動物適當、安全的生活環境，並避免使其遭受不必要的傷害，違者可依同法第25條第1款規定，裁處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬以上200萬元以下罰金。

    動保處也呼籲，飼主遛狗應選擇合適的方式，考量犬隻的年齡與體力，以機車或汽車牽引犬隻即屬違法。動保處將持續要求飼主應有正確的飼養觀念，並嚴格查辦任何虐待或不當對待動物的行為。若民眾發現任何疑似虐待動物事件，可立即撥打1959動物保護專線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播