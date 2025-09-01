利誘、性招待軟硬兼施 昔日「雨刷」蔡政宜假球案重創職棒

2009年台灣職棒假球事件，綽號「雨刷」的地下賭盤負責人蔡政宜（見圖）涉嫌透過退役職棒球員黃俊中和莊侑霖等人，以買車、金錢、喝花酒與性招待收買選手打假球，藉以操控比賽。（資料照）

2025/09/01 14:04

〔記者蔡清華／高雄報導〕2009年台灣職棒假球事件，綽號「雨刷」的地下賭盤負責人蔡政宜涉嫌透過退役職棒球員黃俊中和莊侑霖等人，以買車、金錢、喝花酒與性招待收買選手打假球，藉以操控比賽，使蔡政宜等人在地下賭盤獲利，涉案球員以兄弟象、La New熊和中信鯨三隊為主，當時包括象隊曹錦輝、熊隊張誌家等具有旅外經驗的著名選手涉案，全案共有35名現役或前職棒球員涉案，為假球案中，規模最大、涉案球員最多的一次。

據了解，綽號「雨刷」的簽賭站負責人蔡政宜、總管黃仁義、組頭余則彬和擔任仲介的基層教練張宗傑等四人合組「雨刷集團」，蔡政宜坦承以送錢、吃飯、上酒店及找車商介紹買車等方式收買球員打假球。

假球集團透過親友、同學等人際關係，打探花費大、有經濟問題的球員，先幫他們解決之後才開口要他們幫忙，有球員抱著僥倖心態，一年打個一、兩場假球，把不法所得當成「退休金」，但許多球員打了幾次後想罷手卻脫不了身。

當年假球集團收買球員的價碼為先發投手100萬、中繼投手50萬、野手30到50萬、外籍先發投手4萬美元、外籍中繼後援投手2萬美元，連沒上場的球員都可以分紅5萬元。而球員以投出容易打擊的球、故意投出保送、適時暴投、漏接、被三振、打滾地球等方式放水。

雨刷集團首腦蔡政宜最終被判刑3年8月，服刑出獄後，靠勤跑地方宮廟及農會系統，於2022年當選嘉義縣第四選區（朴子、東石、六腳）縣議員，但日前被控教唆張簡姓、王姓2名男子，恐嚇在嘉義海線魚塭光電設施的業者勒索400萬元，不過蔡政宜否認涉案。

