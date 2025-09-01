逆子推母墜樓亡判無期 釋憲不成聲請再審拚減刑

黃姓男子向7旬母親索討100元不成，竟從4樓住處陽台推她墜樓死亡，被判無期刑定讞，黃男聲請再審，高院今開庭審理，黃男主張有精神疾病，依去年憲法法庭判決意旨應獲減刑。（記者楊國文攝）

2025/09/01 13:14

〔記者楊國文／台北報導〕黃姓男子3年前向當時70歲母親要100元不成，竟將媽媽從4樓陽台推落墜樓致死，一審依殺害直系血親尊親屬罪，判無期徒刑，高等法院考量他有「思覺失調症」病史，判無期徒刑，去年判決定讞。黃主張有精神疾病應減刑，聲請裁判憲法審查，被憲法法庭以一致決裁定不受理，黃聲請再審，高等法院今開庭，律師主張黃犯行屬過失致死罪，非殺人罪，應獲減刑，高檢署則稱並非「新證據」，不符再審規定，應駁回。

黃男庭畢後還押，辯稱未向母親索討100元買酒，也未推母親墜樓，隨即步上囚車。

請繼續往下閱讀...

高等法院今上午開庭審理黃男聲請再審案，黃男的律師主張，依據刑訴法第420條第1 項等規定，黃男符合再審的「新證據」事由，首先，依據去年憲法法庭「113憲判8號」意旨規定，黃男有精神疾病，欠缺自我辯護能力，應獲減刑，再者，黃男犯行應屬過失致死罪，非殺害母親，請求獲准再審，改判較輕之刑。

黃的律師並聲請調閱黃男自2022年3月遭羈押起的輔導紀錄、身心檢查報告、就醫紀錄。但被高院受命法官打斷稱，黃男在看守所的輔導、身心檢查報告，與案發時的精神狀況有關係？一審時，台大醫院已做過黃男的精神鑑定報告，為何憲法法庭「113憲判8號」判決被列為再審的新證據？

黃的律師認為，從事後的輔導紀錄、檢查報告，看得出黃男明顯有智能不足，理解能力不足，顯示之前的鑑定報告並未詳查，並聲請調閱2023年5月4日台大所做的鑑定報告、同年5月23日萬芳醫院所做心理鑑定報告等。

不過，高檢署檢察官指出，一審時，台大醫院鑑定報告已認定案發時黃男具傋一定的辨識能力，萬芳醫院做的量刑評估調查，都已被法院採納做為判刑依據，黃男事後在監所輔導、檢查等紀錄、身心狀況的變化，無法和黃男在案發時的身心狀況做結合，並非再審的「新證據」，應予駁回。

此時，黃男突然辯稱，案發時有監視器拍到母親是從4樓直直落下而墜樓，並非拋物線方式墜樓，可證明他未涉殺人罪。高院法官回稱，這些事證都已調查過，並非再審規定的「新證據」，高檢署檢察官立即指稱，黃男的記憶力甚佳，從今天的自身辯護能力，可見其精神狀況正常。法官指出，評議後再以書面做出裁定。

檢警調查，黃男有多項前科，因案服刑後出來找不到工作，又染上酗酒等不良習慣，父親在2020年過世後，黃男與母親相依為命，卻不改惡習，時常向年邁母親伸手要錢買酒喝，2020年8月，法院曾對黃核發家暴令，期限2年。

2022年3月22日晚上8時許，黃男在陽台因為向母親索討100元不成而發生口角，竟失控將身高158公分的母親，從4樓陽台推落樓下馬路。黃母經緊急送醫急救後，因胸腹腔內大量出血、血胸及多處骨折而死亡。

黃男犯案後，先向警方謊稱被害人為「跳樓」，卻於警詢、偵查供稱自己睡醒後找不到被害人，為「失蹤」，新北地院審理時，又改口稱：「我想和媽媽拿100元去買東西吃，媽媽以為我想喝酒，所以媽媽不願意，我們就開始吵架，並發生拉扯，媽媽一直抓我的袖子，我想要掙脫，將媽媽推開，重心不穩，媽媽不小心就從陽台掉下去，我不是故意要將媽媽推下樓的」。

新北地院依解剖鑑定結果、現場照片、黃男供述等證據認定，黃母身高158公分，陽台牆面為88公分，只有高於陽台70公分，若不是黃男施加相當大力道，黃母應不會從陽台摔落地面，況且陽台牆壁上方磁磚出現擦抹痕跡，與黃男自述將母親推下樓等情節相符，且並非黃男所稱「不小心推下樓」的情形。

合議庭認為，黃男只是因為向母親索討100元不成便犯案，狠心將母親推落墜樓死亡，但考量黃男智力屬邊緣智能不足程度，又長期深受「思覺失調症」所苦，並有「重度酒精使用障礙症」（在本案未達減刑標準）等原因，判他無期徒刑、褫奪公權終身。

檢察官和黃男均不服判決，上訴高等法院，高等法院認定黃男殺害母親事證明確，但考量黃男有「思覺失調症」病史，判決駁回，仍判無期徒刑、褫奪公權終身，黃男主張判刑太重，上訴後被最高法院駁回定讞。

黃男主張他有精神疾病，應獲減刑，聲請裁判憲法審查，憲法法庭認為不符憲法訴訟法要件，今年2月一致決裁定不受理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法