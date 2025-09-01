竹縣消防局增設全國首創「消防安全衛生企劃科」 守護消防員健康與安全衛生

面對未來多元化的挑戰，新竹縣政府消防局為全面提升消防效能，近期調整一級單位主管人事。（新竹縣消防局提供）

2025/09/01 13:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕面對未來多元化的挑戰，新竹縣政府消防局為全面提升消防效能，近期調整一級單位主管人事，今天並宣布創全國先例，正式成立「消防安全衛生企劃科」，成為全國第一個守護消防員健康與安全衛生的專責單位，期為消防隊員提供更完善的職場安全與健康保障。

消防局表示，這次異動包括3個救災救護大隊的舵手，第一大隊長由原緊急救護科長劉彥承接任，原一大隊長沈宥霖接緊急救護科長；第二大隊長由原災害搶救科長林忠億接任，原二大隊長陳軍佑接教育訓練科長；第三大隊長由原教育訓練科長林源淵接任，原三大隊長陳孟嬬則轉任災害搶救科長；行政科科長由原三大隊副大隊長李浩銘陞任。

新增設的消防安全衛生企劃科，科長由原行政科長廖耿徽接任。主要業務有推動機關安全衛生管理業務、改善工作安全環境與設施設備、辦理消防工作安全衛生教育訓練、建立自主健康管理機制等。

消防局長陳中振表示，此次人事調整係基於考量職務輪調與經驗傳承的重要性，讓各單位在組織歷練與知識傳遞間達到均衡發展，期能守護新竹科學園區、AI園區及生醫園區的消防安全。面對未來多元化的挑戰，消防局將以堅強的團隊與專業精神，守護民眾的生命與財產安全，共同營造科技首都幸福竹縣。

新竹縣政府消防局人事調整，第一大隊長劉彥承（左起4人）、消防局長陳中振、第二大隊長林忠億、第三大隊長林源淵。（新竹縣消防局提供）

