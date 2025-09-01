為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹縣消防局增設全國首創「消防安全衛生企劃科」 守護消防員健康與安全衛生

    面對未來多元化的挑戰，新竹縣政府消防局為全面提升消防效能，近期調整一級單位主管人事。（新竹縣消防局提供）

    面對未來多元化的挑戰，新竹縣政府消防局為全面提升消防效能，近期調整一級單位主管人事。（新竹縣消防局提供）

    2025/09/01 13:03

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕面對未來多元化的挑戰，新竹縣政府消防局為全面提升消防效能，近期調整一級單位主管人事，今天並宣布創全國先例，正式成立「消防安全衛生企劃科」，成為全國第一個守護消防員健康與安全衛生的專責單位，期為消防隊員提供更完善的職場安全與健康保障。

    消防局表示，這次異動包括3個救災救護大隊的舵手，第一大隊長由原緊急救護科長劉彥承接任，原一大隊長沈宥霖接緊急救護科長；第二大隊長由原災害搶救科長林忠億接任，原二大隊長陳軍佑接教育訓練科長；第三大隊長由原教育訓練科長林源淵接任，原三大隊長陳孟嬬則轉任災害搶救科長；行政科科長由原三大隊副大隊長李浩銘陞任。

    新增設的消防安全衛生企劃科，科長由原行政科長廖耿徽接任。主要業務有推動機關安全衛生管理業務、改善工作安全環境與設施設備、辦理消防工作安全衛生教育訓練、建立自主健康管理機制等。

    消防局長陳中振表示，此次人事調整係基於考量職務輪調與經驗傳承的重要性，讓各單位在組織歷練與知識傳遞間達到均衡發展，期能守護新竹科學園區、AI園區及生醫園區的消防安全。面對未來多元化的挑戰，消防局將以堅強的團隊與專業精神，守護民眾的生命與財產安全，共同營造科技首都幸福竹縣。

    新竹縣政府消防局人事調整，第一大隊長劉彥承（左起4人）、消防局長陳中振、第二大隊長林忠億、第三大隊長林源淵。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣政府消防局人事調整，第一大隊長劉彥承（左起4人）、消防局長陳中振、第二大隊長林忠億、第三大隊長林源淵。（新竹縣消防局提供）

    面對未來多元化的挑戰，新竹縣政府消防局為全面提升消防效能，近期調整一級單位主管人事。（新竹縣消防局提供）

    面對未來多元化的挑戰，新竹縣政府消防局為全面提升消防效能，近期調整一級單位主管人事。（新竹縣消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播