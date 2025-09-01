網紅律師劉韋廷出事了 偽造文書被判拘役50日、緩刑定讞

律師劉韋廷被判拘役並緩刑定讞。（取自劉韋廷臉書）

2025/09/01 12:52

〔記者張文川／台北報導〕網紅律師劉韋廷於2014年接受委任，處理洪姓家族繼承遺產的大樓產權案，涉嫌違法行使股東權，冒名簽名代替家族成員召開臨時股東會，被控偽造私文書，台北地院一審判劉5月徒刑、更一審改判無罪，第二審高等法院又改認定有罪，考量劉一時失慮犯案，依行使業務上登載不實文書罪判拘役50日、緩刑2年，義務勞務160小時，最高法院駁回被告上訴確定。

判決指出，台北市洪記實業創辦人洪火燭於2013年過世，其4名兒子陷入爭產，4子都是「世都大樓」股東，洪火燭生前想由長子收回大樓股權，長子指控，父親過世後，二弟、四弟欲翻盤，2014年委由律師劉韋廷、王奕仁出席臨時股東會，由二弟擔任主席，四弟未到場，指派王奕仁行使四弟的股東權。

請繼續往下閱讀...

長子認為在場其他股東已表明反對代理股東，律師仍偽填四弟的姓名來行使股東權，指派不合法，控告2名弟弟與2律師涉偽造私文書；北檢認為證據不足而不起訴，長子聲請交付審判獲北院裁准，北檢也將事證移送追加起訴，北院一審判劉5月徒刑、王4月，洪姓兄弟各3個月並緩刑。

經程序發回更審，北院更一審認為律師是基於確信無法獲得其他股東同意代理，才代為填載股東姓名，不構成明知不實而填載的犯罪要件，改判4人無罪。

上訴後，第二審高院再次逆轉認定，到場律師於長子、三子表達反對意見後，仍無視異議，執意由律師簽名代理股東，不合乎律師業務的正當行為，已觸犯行使業務上登載不實文書罪。

高院合議庭考量4人因一時失慮，致罹刑章，經偵審程序及科刑教訓，當能知所警惕，無再犯之虞，改判劉韋廷拘役50日，王姓律師拘役40日，洪家二弟、四弟各30日，4人皆緩刑2年，劉、王各須提供義務勞務各160小時、80小時。最高法院認為高院判決無違誤，駁回4人上訴定讞。

