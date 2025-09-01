為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    賓士車國道拋錨 女駕駛化身「神力女超人」徒手推車

    賓士轎車在國道1號岡山路段拋錨，女駕駛竟化身「神力女超人」下車徒手推車，讓用路人嚇出一身冷汗。（翻攝自網路社群「社會事新聞影音」）

    2025/09/01 12:59

    〔記者蘇福男／高雄報導〕1輛賓士轎車昨日疑似在國道1號岡山路段拋錨，車上女駕駛竟下車徒手推車，讓用路人嚇出一身冷汗，直呼是「神力女超人」，國道警方表示未接獲報案，建議駕駛人應擺放故障標誌，至護欄外或安全處所待援。

    網路社群「社會事新聞影音」貼出這名女駕駛徒手推車影片引起熱議，畫面中1部白色賓士打雙黃燈停在國1岡山路段內線車道，穿著短衣、短褲、拖鞋的女駕駛自行下車，試圖徒手推車，她使盡力氣變換不同角度，單手推完又換雙手推，故障賓士似乎有前進跡象，後方駕駛見狀紛紛減速繞道閃避。

    國道警察5隊表示，該部車輛疑似故障無法移動，由1名女性於車輛後方推動往前，經查並未接獲當事人或民眾報案，建議駕駛倘行進中發現車輛有異常，應啟亮故障燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理，避免將自身安危暴露於危險情境中，以維護自身及他人的行車安全。

