小貨車國1平鎮交流道猛撞郵務車 司機受困駕駛座、右腳骨折

桃市平鎮民族路三段路口，小貨車未煞車直接撞擊停等紅燈的郵務車，小貨車司機車禍骨折。（記者李容萍翻攝）

2025/09/01 12:43

〔記者李容萍／桃園報導〕一名網友在桃園市地方社群平台PO文「天啊！人卡在車裡」車禍，引起網友議論，平鎮警分局今（1）日對此表示，這起事故是一名56歲溫姓男子駕駛小貨車，行經國道1號平鎮交流道前民族路三段時，疑未注意車前狀況，直接猛力撞擊停等紅燈一輛許姓男子所駕駛的郵務車，溫男當時受困駕駛座，被救出時右腳骨折送醫，後續由雙方民事處理。

桃園市消防局指出，溫姓小貨車司機是前天下午1點52分駕車行經國1平鎮交流道附近的平鎮區民族路三段179巷口、中壢區三民路一段交叉路口，直接撞擊前方停等紅燈的34歲許男駕駛郵務車事故，溫男雙腿夾在駕駛座受困、小腿開放性骨折，意識對聲音有反應，經救護人員給予止血、頸圈長背板固定及IV注射後由中壢分隊救護車送往林口長庚醫院。

請繼續往下閱讀...

平鎮警分局表示，這起車禍是溫男駕駛小貨車行經平鎮區民族路三段179巷口，未注意前方紅燈，直接撞擊許姓男駕駛郵務車，造成郵務車後方損毀、溫男小貨車車頭全毀，溫男車禍造成右腳骨折，雙方酒測值0，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

桃市平鎮民族路三段路口，小貨車未煞車直接撞擊停等紅燈的郵務車，小貨車司機車禍骨折。（記者李容萍翻攝）

桃市平鎮民族路三段路口，小貨車未煞車直接撞擊停等紅燈的郵務車，小貨車司機車禍骨折。（記者李容萍翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法