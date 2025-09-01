中壢惡火4童罹難 普仁國小開學日追悼、龍岡國小貼安心文宣

桃園市普仁國小2名學童在這次中壢民宅惡火中罹難，總務主任張承祥表示，今天學校師長都在胸前別上白絲帶表達追悼。（記者李容萍攝）

2025/09/01 11:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區龍安路昨日凌晨民宅火警釀5死慘劇，包括4名國小學童不幸罹難，分別為普仁國小四、五年級小姊弟、龍岡國小四、五年級小兄妹，今天（1日）是新學年開學第1天，兩校一早除了忙著歡喜迎接小一新生，也增添幾許哀傷氛圍。普仁國小師長今天別上象徵追悼的白絲帶，並布置場地，預計明天舉辦追悼會；龍岡國小也準備4日舉辦追思會，讓同學表達思念。

普仁國小師長今天別上白絲帶追悼罹難學童，總務主任張承祥表示，全校將別上絲帶舉行追思會，也會有輔導老師入班輔導，並發給相關班級家長通知信，學校也會再加強做防災宣導，讓全校學童增加防災的安全意識，因為今天是開學第一天事務比較繁雜，事前也通知罹難學童班導，請老師開學日在班上對學生進行輔導。

龍岡國小專輔老師徐雪文提到，4日將舉辦追思會，學校已製作安心文宣「彼此支持，我們一起共度悲傷」，張貼在輔導室及各班級的文宣牆上，學生只要有需要都可以立即跟輔導老師聊一聊、抒發宣洩心情。4年級班級因為和已故同學第2年，在輔導上著重同學間過去經歷的回憶，讓孩子表達思念；5年級學生則會透過媒材，像是利用色紙或圖畫紙書寫或畫畫方式讓情緒宣洩，做出來的成果也將呈現在追思會上。

龍岡國小輔導主任施心怡也說，會跟孩子簡要說明意外事件，如果有學生對於同學的離開感到哭泣或悲傷，會教導孩子這樣的情緒是正常的，會先進行團體班級輔導，請導師觀察與罹難孩子較要好同學的情緒反應，後續再進行個別輔導，並觀察孩子創傷反應的狀況。

中壢民宅惡火罹難4童開學日缺席，其中已故小姊弟就讀的普仁國小將辦追思會。（記者李容萍攝）

中壢民宅惡火罹難4童開學日缺席，其中已故小兄妹就讀的龍岡國小製作安心文宣。（記者李容萍攝）

中壢民宅惡火罹難4童開學日缺席，其中已故小兄妹就讀的龍岡國小製作安心文宣。（記者李容萍攝）

