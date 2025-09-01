為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    南港小黑狗遭拖行300公尺慘死 飼主稱「沒注意狗體力不支」

    駱姓飼主騎機車綁繩未注意愛犬體力不支，小黑狗遭拖行死亡。（取自社會事新聞影音）

    駆姓飼主騎機車綁繩未注意愛犬體力不支，小黑狗遭拖行死亡。（取自社會事新聞影音）

    2025/09/01 11:21

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名駱姓老翁昨天（8月31日）下午，騎機車綁著小黑狗溜搭時，未注意小黑狗已經體力不支，沿路拖行了百公尺後，民眾見狀連忙上前制止，警方到場後，發現但小黑狗已經死亡，隨後將駱翁帶回偵辦，並通知動保單位介入了解。

    網友昨在社群「爆料公社二社」貼文指出，該名老翁騎著機車拖著一條小黑狗，因為車速很快導致小黑狗失禁，後來體力不支倒地被拖行約300公尺，整路都是狗狗的血跡及排泄物。

    南港警分局調查，居住在北市南港區一帶81歲駱翁昨下午4時許，騎著機車以繫狗繩的方式遛狗，後因未注意小黑狗體力不支倒地被拖行百公尺，導致小黑狗於南港福德街339巷、成福路口死亡，員警獲報趕抵後，將駱翁帶回派出所偵辦，而小黑狗遺體則由動保單位帶回處理。

    警詢時，駱翁稱這隻小黑狗養了至少5年以上，目前已經7歲，平時都是這樣溜狗，這次是因為沒注意到狗體力不支，並不是故意的。由於駱翁已涉嫌虐待動物，警詢後，依違反動物保護法函送士林地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾應以正確的方式對待家中寵物，遛狗應以徒步或慢跑方式，並隨時注意寵物狀況，切勿以不當方式致使動物受傷 ，以免觸法。

    駱翁昨騎機車以繫狗繩的方式遛狗，後因未注意小黑狗體力不支倒地，拖行百公尺身亡。（記者陸運鋒翻攝）

    駱翁昨騎機車以繫狗繩的方式遛狗，後因未注意小黑狗體力不支倒地，拖行百公尺身亡。（記者陸運鋒翻攝）

