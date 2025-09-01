為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    不滿被超車！休旅車男尾隨亮槍 警查扣左輪手槍

    黃男疑似不滿被超車，一路追車，並疑似持槍（紅圈處）敲窗恐嚇。（翻攝社會事新聞影音）

    黃男疑似不滿被超車，一路追車，並疑似持槍（紅圈處）敲窗恐嚇。（翻攝社會事新聞影音）

    2025/09/01 11:21

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉發生一起驚悚的行車糾紛！8月30日晚間，一名黃姓男子因不滿被林姓男子超車，竟駕駛黑色休旅車一路尾隨，並在停等紅燈時下車亮槍敲擊對方車窗恐嚇。林男嚇得立即駕車逃離。警方獲報後24小時內火速逮人，並起出一把塑膠製左輪手槍，全案依妨害自由等罪嫌移送法辦。

    警方調查，8月30日晚間10時許，林男行經永靖分駐所前時，遭一名戴墨鏡男子攔車並敲打車門，林男緊閉車窗加速離開，對方仍駕車尾隨，並在中山路與永久路口停等紅燈時，疑似持槍械物品下車敲擊車窗恐嚇。林男驚慌之下趕緊撥打110報案，直奔北斗派出所求助。

    「當時媽媽坐在後座，我們全家都嚇壞了！」林男驚慌表示，當時他們從大賣場離開後完全沒與他人發生行車糾紛，不明白為何會無故遭盯上。現在開車都會特別緊張，不斷左右張望，準備要去廟裡拜拜收驚。

    北斗警分局表示，警方獲報後追查鎖定47歲黃姓男子，31日持搜索票至黃男永靖住處將其逮捕，並查扣一把左輪手槍。經初步檢視，該槍枝槍身及手柄均為塑膠材質，已送刑事警察局鑑定。

    警方指出，黃男疑似因不滿被超車，才一路追車挑釁。全案目前依妨害自由罪移送彰化地檢署偵辦，若涉案槍枝鑑定具殺傷力，將另依違反槍砲彈藥刀械管制條例究辦。

    黃男下車理論未果，疑似持槍敲（紅圈處）窗恐嚇。（翻攝社會事新聞影音）

    黃男下車理論未果，疑似持槍敲（紅圈處）窗恐嚇。（翻攝社會事新聞影音）

    北斗警分局副分局長姚志明表示，全案目前依妨害自由罪偵辦，若涉案槍枝鑑定具殺傷力，將另依違反槍砲彈藥刀械管制條例究辦。（記者陳冠備攝）

    北斗警分局副分局長姚志明表示，全案目前依妨害自由罪偵辦，若涉案槍枝鑑定具殺傷力，將另依違反槍砲彈藥刀械管制條例究辦。（記者陳冠備攝）

