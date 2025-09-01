為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    菸酒店老闆賣房還債脫產 拒繳1900萬逃漏稅罰鍰遭管收

    菸酒店林姓老闆（中）因拒繳近1900萬元逃漏稅和罰鍰，並搶先一步賣房脫產還債，高雄地院裁定准予管收3個月。（行政執行署高雄分署提供）

    菸酒店林姓老闆（中）因拒繳近1900萬元逃漏稅和罰鍰，並搶先一步賣房脫產還債，高雄地院裁定准予管收3個月。（行政執行署高雄分署提供）

    2025/09/01 11:17

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄一名菸酒店林姓老闆，因拒繳近1900萬元逃漏稅和罰鍰，並搶先一步賣房脫產、提前清償銀行借款，遭行政執行署高雄分署識破並依法聲請管收，高雄地方法院裁定准予管收3個月，若未提出合理清償計畫，這位自認聰明的老闆將在管收所內渡過中秋節。

    高雄分署指出，林男公司為販賣飲料及菸酒的獨資商號，民國108年1月至111年3月間，商號透過短漏開統一發票、漏報銷售額達1億4295萬多元的手法，成功逃漏714萬餘元營業稅，不僅如此，同期間進貨金額1億1579萬多元卻未依法取得憑證，因此遭國稅局核課營業稅714萬餘元，並裁處1172萬餘元罰鍰，欠稅與罰鍰合計近1900萬元，因林男公司逾期不履行，移送高雄分署執行。

    高雄分署深入調查發現，林男竟在收到國稅局要求到場說明的通知後，預知日後將面臨鉅額欠稅及罰鍰，於是立即展開一連串資產瘦身、脫產行動，計畫，首先他寧願將手上資金優先清償銀行等民間債務，卻拒絕繳納稅捐，此舉違背應優先清償欠稅的法律規定，其名下高市三民區的房地也自行出售，以規避日後的強制執行，賣房所得價款拒絕向高雄分署交代流向，也拒絕提出合理清償計畫。

    高雄分署綜合各項事證認定，林男已有「顯有履行義務之可能，故不履行」、「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」、且「拒絕報告其財產狀況或為虛偽之報告。」等管收事由，於留置林男後，向高雄地院聲請管收，法官當庭裁定准予管收，並由高雄分署解送管收所執行管收。

