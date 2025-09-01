台88橋下休旅車與遊覽車闖紅燈互撞翻車 1人受傷送醫

台88橋下發生休旅車與遊覽車闖紅燈車禍，造成休旅車翻車，1人受傷。（民眾提供）

2025/09/01 10:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄台88線快速公路橋下今天上午發生一起車禍，杜男駕駛休旅車與蔡男駕駛遊覽車，行經鳳山區過埤路與過勇路均闖紅燈，休旅車當場翻覆橫躺馬路中央，杜男在路人和遊覽車駕駛協助下脫困，命大僅左手擦傷，所幸沒有生命危險。

警方調查，杜姓男子（42歲）今天上午駕駛休旅車，沿著鳳山區過勇路內側左轉車道北向南欲左轉，與蔡姓男子（55歲）駕駛遊覽車，沿著鳳山區過勇路東向西直行。

雙方於台88線快速公路橋下鳳山區過埤路與過勇路發生車禍，其中杜男駕車趕上班，眼見號誌已變紅燈，仍左轉闖紅燈，強行通過路口，與遊覽車發生擦撞，整輛車翻覆側躺馬路中央，杜男在路人和遊覽車駕駛協助下脫困，命大僅左手擦傷。

蔡男則駕駛遊覽車，因趕著載客，路口號誌再差3秒變綠燈，蔡男提早起步通過落口，警方認定闖紅燈，所幸遊覽車是空車尚未載客，車上無人未釀成大禍，蔡男也未受傷。

鳳山警方據報到場處理，確認雙方駕駛酒測值均為0，初步認定雙方均闖紅燈，肇事責任各半，將由交通大隊進一步判定。

由於正值上班時間，又是台88線快速公路橋下重要路口，車流量很大，車禍造成車流壅塞，警方派員現場疏導交通半小時，才排除車禍恢復通行正常。

台88橋下發生休旅車與遊覽車闖紅燈車禍，造成休旅車翻車，1人受傷。（民眾提供）

