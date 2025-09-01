桃警開學日啟動護童勤務，警民合作讓孩子「快樂出門、平安回家」。（警方提供）

2025/09/01 10:18

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是國中、小學的開學日，9月適逢全國交通安全月，今年主題為「人本交通－停讓文化」，桃園市警察局中壢、平鎮、楊梅、龍潭、大溪等警分局一早啟動「護童專案」，規劃交通疏導及學童安全維護勤務，派遣警力在轄內各中小學校門口及周邊路段執勤，避免壅塞，同時加強行人交通安全與婦幼安全宣導，呼籲落實「停讓成習慣」，學童一早收到交通安全宣導品、小禮物，相當開心。

中壢區共有25所國小同日開學，一早各校門口車流與人潮明顯增加，員警除引導接送車輛有序進入指定區域，提醒駕駛人避免違規停車、不禮讓行人及行人違規穿越馬路等行為，以防止交通打結或人車爭道；中壢警分局長林鼎泰準備USB LED燈與貼紙作為交通安全小禮品，讓學童透過這些小物時刻提醒過馬路要「停、看、聽」。

平鎮區共有4所高中、7所國中及14所國小今日開學，分局長徐坤隆表示，員警除了在校門口及重要路口部署警力，也透過與校方密切合作，檢視交通秩序與維護成效，針對不足之處即時調整並增派機動警力，全力確保校園周邊交通安全。

楊梅警分局長張仁傑呼籲家長在接、送學童時，切勿併排停車，配合警方交通疏導，楊梅分局長張仁傑也提醒駕駛人行經校園周邊應放慢車速並留意往來行人，禮讓行人優先通行，以確保學童及行人安全。

大溪警分局長徐章哲呼籲，停等紅燈應牢記「車輛慢看停、行人安全行」，尤其「路口退三步，秒數夠才GO」，提醒駕駛人與行人隨時注意號誌、來車與周遭環境，警民攜手合作，共同營造安全、順暢的校園周邊交通環境，讓孩子「快樂出門、平安回家」。

龍潭警分局長施宇峰表示，為增進通學廊道安全，持續評估於校園周邊建置科技執法設備、加強取締車不讓人、違規停車等情形，呼籲家長接送學童切勿貪圖方便違規停車；在路口處應減速慢行優先禮讓行人通行，家長及學生通過路口（段）也應利用行人穿越道或是行人設施，切勿違規穿越道路。

