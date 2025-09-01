羅東銀樓搶案嫌犯失手後變裝逃逸 「栗子頭」髮型被警方鎖定逮捕

羅東某銀樓上週五發生搶案，一名男子（紅圈者）佯稱要購買金飾，趁機搶奪1兩重金項鍊，但被老闆擋下沒有得逞。（圖由讀者提供）

2025/09/01 10:44

首次上稿 10:16

更新時間 10:44（更新案情）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮上週五發生銀樓搶案，一名男子佯稱購買金飾，趁機要搶奪1兩金項鍊，但被老闆擋下沒有得逞，失手後變裝逃逸，警方追查時認出他的「栗子頭」髮型，迅速逮捕到案，嫌犯尚未成年，移送少年法庭審理。

羅東警分局今天發布新聞稿指出，8月29日下午5點26分，羅東鎮一家銀樓發生搶奪案，一名男子進入店內謊稱要購買金項鍊，趁著店家秤重時出手搶奪，所幸負責人及時防衛，金項鍊未被奪走。警方獲報後調閱監視器影像，並通報線上警力攔截圍捕，當晚6點8分將嫌疑人查緝到案。

據了解，嫌犯作案後變裝跑到羅東火車站準備搭車到外地避風頭，警方前往火車站查緝時，發現他的「栗子頭」特徵，上前盤問查出是涉案嫌犯，將少年帶回警局訊問，全案宣告偵破。

羅東上週五發生銀樓搶案，羅東警分局（如圖）在案發後迅速查獲未成年嫌犯。（記者江志雄攝）

