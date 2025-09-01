為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    羅東銀樓搶案嫌犯失手後變裝逃逸 「栗子頭」髮型被警方鎖定逮捕

    羅東某銀樓上週五發生搶案，一名男子（紅圈者）佯稱要購買金飾，趁機搶奪1兩重金項鍊，但被老闆擋下沒有得逞。（圖由讀者提供）

    羅東某銀樓上週五發生搶案，一名男子（紅圈者）佯稱要購買金飾，趁機搶奪1兩重金項鍊，但被老闆擋下沒有得逞。（圖由讀者提供）

    2025/09/01 10:44

    首次上稿 10:16
    更新時間 10:44（更新案情）

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮上週五發生銀樓搶案，一名男子佯稱購買金飾，趁機要搶奪1兩金項鍊，但被老闆擋下沒有得逞，失手後變裝逃逸，警方追查時認出他的「栗子頭」髮型，迅速逮捕到案，嫌犯尚未成年，移送少年法庭審理。

    羅東警分局今天發布新聞稿指出，8月29日下午5點26分，羅東鎮一家銀樓發生搶奪案，一名男子進入店內謊稱要購買金項鍊，趁著店家秤重時出手搶奪，所幸負責人及時防衛，金項鍊未被奪走。警方獲報後調閱監視器影像，並通報線上警力攔截圍捕，當晚6點8分將嫌疑人查緝到案。

    據了解，嫌犯作案後變裝跑到羅東火車站準備搭車到外地避風頭，警方前往火車站查緝時，發現他的「栗子頭」特徵，上前盤問查出是涉案嫌犯，將少年帶回警局訊問，全案宣告偵破。

    羅東上週五發生銀樓搶案，羅東警分局（如圖）在案發後迅速查獲未成年嫌犯。（記者江志雄攝）

    羅東上週五發生銀樓搶案，羅東警分局（如圖）在案發後迅速查獲未成年嫌犯。（記者江志雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播