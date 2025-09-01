為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄駁二又見偷拍狼拍女子裙底 多名女遊客受害引恐慌

    高雄駁二又見偷拍狼專拍女子裙底，蔡嫌被逮，已有多名女遊客受害遭偷拍。（民眾提供）

    2025/09/01 09:48

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市駁二輕軌月台出現偷拍狼！在黑色提袋孔小洞藏裝運動型錄影機，專門偷拍女遊客的裙底，員警趕到時，涉嫌偷拍的蔡姓男子才向警方坦承，被帶回偵訊，警方發現偷拍影片中，被害女子不止一人，將報請檢察官檢視內容，逐一尋找、通知被害人；駁二是高雄觀光主要景點，多次發生偷拍事件，恐影響當地觀光旅遊。

    據了解，該名被害女子和男友及另一名友人，都是從外地到高雄駁二旅遊，昨（8月31）天傍晚5點50分許，穿著裙子的被害人和男友走向輕軌月台時，男友發現有陌生男子提著黑色提包，提包卻不時低擺，而且不時往女友裙底靠近，察覺有異後將男子攔下詢問，意外發現提包有一可疑小孔，偷拍男子矢口否認，被害人立即報警。

    員警趕到盤查蔡男才坦承，據了解，蔡男（25歲）將運動型攝影機夾藏在黑色提包內，提包下疑挖出小孔以利偷拍，他從外縣市特地到女遊客最愛的駁二特區尋找下手目標，影片多為女遊客的裙底影像。

    蔡嫌坦承不諱，鹽埕警分局依刑法妨害性隱私及不實性影像罪及性騷擾防治法等罪移送法辦。

    警方呼籲，若遇到類似可疑行為，請立即向警方報案，警方將積極查處偵辦。

    高雄駁二又見偷拍狼專拍女子裙底，偷拍狼在黑色提包內裝藏錄影機。（民眾提供）

    偷拍狼在黑色提包當偽裝，在提包內裝藏運動型錄影機。（民眾提供）

