口交男學生還要求走後門 變態小學代課男師判6年終身禁教

曾在南部小學擔任代課老師的李姓男子涉對三名男學生性交與猥褻，犯下十罪，台南地院合併判李男六年有期徒刑。（資料照）

2025/09/01 09:48

〔記者王俊忠／台南報導〕南部1名兼任跆拳道教練的李姓小學男代課教師，涉對1對兄弟檔學生伸出狼爪，李師曾分別對這對兄弟檔A生（兄）、B生（弟）打手槍與口交；此外，也對1位C姓男學生打手槍、口交，拍攝幫C生打手槍的性影像，甚至要求C生對他肛交，變態至極。台南地院以李師對3名男學生犯10罪、合併判他6年有期徒刑。

對於李師犯行，政府教育單位說明，有關南部某小學男代課老師於2013年間對於未滿14歲的男學生猥褻行為，經家長於2024年向學校檢舉後校方依程序進行性平事件調查屬實，已完成不適任系統通報，管制李師終身不得擔任教育人員。

請繼續往下閱讀...

判決指出，這名李姓男代課老師於2013年某日，約已上國中一年級的A生到他住處，李師裸身自己手淫（俗稱打手槍）、也要求A生自己打手槍；同年某日同樣地點，李師經A生同意幫A生打手槍及口交，並要求A生也幫他口交；之後，李師於相同住處在A生面前打手槍、也要求A生自己打手槍。

2016年某日，在B生小學畢業後，李師在台南1處游泳池淋浴間內打手槍、也翻弄B生的生殖器；1、2個月後，李師又約B生到他的住處對B生口交得逞；2019年某日，李師在高雄1家汽車旅館內對B生打手槍。

後於2019年3、4月間，李師在其住處為C生打手槍與口交，並拿手機拍下幫C生打手槍的性影像；同期間，李師又在住處對C生口交、還要C生對他走後門（俗稱肛交）；在同期間，李師另在1處跆拳道館內幫C生打手槍；同年5月初又在不詳地點幫C生打手槍猥褻得逞。此案經受害男學生提告與檢方偵結起訴李師。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法