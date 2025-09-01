手機門號賣600元稱不知買家是詐團 仍判刑4月

手機門號600元賣詐團，男子還稱對方要博弈註冊才賣。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/09/01 09:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕張姓男子出獄不久缺錢花用，瀏覽網站時發現有人以現金收購手機門號SIM卡，與對方聯絡後以600元賣出手機門號SIM卡。一名女子因接到原本屬於張男名下的手機，連絡後遭假檢警手法詐騙20萬元，之後該女子得知受騙報案，張男遭逮捕後雖辯稱不知對方為詐騙集團，但法官認為張男因缺錢即任意提供行動電話門號給不明對象，容任不法份子利用犯案，依詐欺罪判處張男有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。未扣案犯罪所得600元沒收。

一名女子之後遭假檢警手段詐騙20萬，警方查出手機門號屬張男所有，張男於偵訊時稱，去年8月上旬瀏覽網路發現辦門號換現金廣告後便透過FaceTime與綽號小傑的男子聯絡，當時曾詢問對方用途，得到的回覆是博弈註冊用，他當時若知道對方要用來犯罪絕對不會交出手機門號SIM卡。

請繼續往下閱讀...

苗栗地院法官近期審理，法官認為張男輕率交付門號，選擇縱容門號可能遭不法份子用於詐欺取財犯罪風險，堪有「可容許」淪為詐欺犯罪收款帳戶及洗錢所用之不確定故意，故判處張男有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。未扣案犯罪所得600元沒收。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法