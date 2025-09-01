開學第一天 信義、松山分局長分率大頭警娃娃到國小守護學童安全

松山分局長丁靖（左4）率隊守護國小校園安全。（記者姚岳宏翻攝）

2025/09/01 09:10

〔記者姚岳宏／台北報導〕今日是台北市中、小學新學期開學第一天，警方為維護轄區通學安全及交通秩序，特規劃警力加強開學首日校園周邊安全維護及交通疏導，信義分局長李憲蒼、松山分局長丁靖，分別率領交安及打詐團隊，親自前往國小進行宣導，共同守護學童安全。

信義、松山分局除規劃護童勤務維護校園安全，特別出動警用大型重機及Q版大頭娃娃，吸引家長及學童紛紛搶合照，並發放交通安全犯罪預防宣導文宣，藉由此類吸引注意力的宣導方式，能夠讓更多的學童對於交通規則及反詐騙資訊有更深刻的認識及警覺性，減少被害和案件發生。

另9月為全國交通安全月，主題為「人本交通-停讓文化」，警方提醒用路人落實車輛慢看停，行人安全行，行經校園周邊道路時，應減速慢行並優先禮讓行人，如家長需接送學童上、下學，請提早出門，避免因人車壅塞延誤時間，若需臨時停車應尋找合法停車空間，切勿違規停車或併排停車，以避免危險及影響其他用路人的安全，警方也會加強取締校園周邊違規。

信義分局長李憲蒼（娃娃旁）到場守護學童安全。（記者姚岳宏翻攝）

警方協助維護學童交通安全。（記者姚岳宏翻攝）

