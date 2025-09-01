為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北工廠凌晨大火！林口、五股、泰山、龜山注意空污

    新北市林口今天凌晨傳出工廠火警，竄天黑煙連在桃園蘆竹（南崁）都可看見。（記者吳仁捷攝）

    新北市林口今天凌晨傳出工廠火警，竄天黑煙連在桃園蘆竹（南崁）都可看見。（記者吳仁捷攝）

    2025/09/01 09:06

    〔記者徐聖倫、吳仁捷／新北報導〕新北市林口區一間紙類工廠室外今天凌晨竄火，延燒後方鐵皮工廠，由於燃燒木材、紙類，造成火煙大作，附近住戶被爆炸聲響嚇醒，不僅大量黑煙竄上天際，天亮後，連遠在板橋、桃園蘆竹都看見大量竄天濃煙，由於當地水源缺乏，新北市消防局出動兩百餘名消防、義消，53台消防水庫車等車輛接力滅火，燃燒面積超過上千平方公尺，新北市政府呼籲林口、五股、泰山及桃園龜山等區居民留意空汙，目前仍在殘火處理，初判為遺留火種釀災，起火原因仍待調查釐清。

    新北市消防局今天凌晨4時許獲報，林口南勢31號一帶紙類工廠室外起火（紙類工廠），由於為鐵皮工廠，不具防火時效，大火延燒起火戶後方的鐵皮工廠，加上存放木材、紙類等易燃物，大火一發不可收拾；燃燒期間，因其中堆放樹脂等化學物物品，加上鐵皮燒熔，不時傳出爆炸聲響，新北市消防局也向桃園消防局求援，到場佈線搶救，阻隔其餘延燒，幸無人受傷，火勢於6時15分撲滅，目前仍在殘火處理中，初步燒毀兩間鐵皮工廠，面積達一千兩百平方公尺，起火原因仍待調查釐清。

    受到低壓影響，部分煙霧飄向林口市區，消防單位呼籲，初步監測，火災空汙恐影響新北林口、五股、泰山等地及桃園龜山等地，呼籲居民緊閉門窗，外出配戴口罩。

    新北市林口今天凌晨傳出工廠火警，大量黑煙竄天，林口居民遭爆炸聲響嚇醒； 消防人車趕抵滅火，阻隔延燒。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市林口今天凌晨傳出工廠火警，大量黑煙竄天，林口居民遭爆炸聲響嚇醒； 消防人車趕抵滅火，阻隔延燒。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市林口今天凌晨傳出工廠火警，大量黑煙竄天，林口居民遭爆炸聲響嚇醒，拍下火災PO網。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市林口今天凌晨傳出工廠火警，大量黑煙竄天，林口居民遭爆炸聲響嚇醒，拍下火災PO網。（記者吳仁捷翻攝）

