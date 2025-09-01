為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中新社一名男子遭人砸車，噴辣椒水還擊沒用仍遭多人毆傷

    李男車被砸，車內一片凌亂。（民眾提供）

    李男車被砸，車內一片凌亂。（民眾提供）

    2025/09/01 08:46

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區41歲李姓男子，今天凌晨2點多，在住家門口突遭多人襲擊，以棍棒毆打並砸毀其車子，李男一度以辣椒水還擊，但寡不敵眾，被打倒在地，警方接獲報案到場，將李男送醫，並調閱監視器畫面追查中，不排除是金錢糾紛惹禍。

    東勢警分局表示，今天凌晨2時43分，在新社區水井街發生砸車傷人案，派出所接獲報案，立即趕赴現場，到場發現41歲李姓男子倒在地上，車子嚴重毀損，車內一片凌亂，一旁圍牆滿是血跡，李男意識清楚，他向警方表示，在住家前遇襲，多人持棍棒砸車並毆傷他。

    李男頭部和四肢多處受傷，意識清楚，沒有生命危險，警方隨即通知消防局以救護車將李男送往台中慈濟醫院就醫，偵查隊鑑識人員到場採證，並調閱附近路口監視器積極追查，以釐清案情。

    警方指出，李男因受傷尚未製作筆錄，初步了解，李男疑遭兩人以上拿棍棒攻擊及砸車，李男一度拿辣椒水自保，至於受害的詳細原因，還有待警方進一步調查釐清。

    李男車被砸。（民眾提供）

    李男車被砸。（民眾提供）

    疑似李男遺留在現場的辣椒水罐。（民眾提供）

    疑似李男遺留在現場的辣椒水罐。（民眾提供）

